'आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी कोणाची?', तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला मुंबई हायकोर्टचा दणका, हॉटेलवरील 'ती' कारवाई वादात!

गेले काही महिने महाराष्ट्रात आयएएस तुकाराम मुंढे आणि त्यांच्या एफडीएच्या कारवाई चर्चेत आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील भेसळखोर, नियमांचे उल्लंघन करणारे हॉटेल चालक यांना चाप बसलाय. दरम्यान एफडीएची एक कारवाई वादात सापडली आहे. नवी मुंबईतील एका हॉटेल व बारचा अन्न व्यवसाय परवाना (FSSAI/FDA) सर्व त्रुटी दूर करून शंभर टक्के नियमांचे पालन केल्यानंतरही निलंबितच का ठेवण्यात आला, असा कठोर सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) केला आहे. परवाना निलंबित राहिल्यामुळे व्यावसायिकांचे झालेले आर्थिक नुकसान कोण भरून काढणार, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे एफडीएच्या कारवाईच्या पद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणात संबंधित हॉटेलने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व आवश्यक सुधारणा पूर्ण केल्या होत्या. पुनर्तपासणीत स्वच्छता, देखभाल आणि अन्नसुरक्षेच्या निकषांचे पूर्ण पालन झाल्याचे स्पष्ट झाले. तरीदेखील परवाना पूर्ववत करण्यात विलंब झाल्याने न्यायालयाने एफडीएच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाने केलेली कारवाई परिस्थितीनुसार आणि वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
परवाना निलंबित राहिल्यामुळे हॉटेलला दररोज मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. कर्मचारी, पुरवठादार आणि व्यवसायावर त्याचा परिणाम झाला. या नुकसानीची भरपाई कोण करणार, असा थेट प्रश्न न्यायालयाने एफडीएला विचारला. सरकारी कारवाईमुळे उद्योगांना विनाकारण फटका बसू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात तपासणीदरम्यान केवळ दोन कीटक आढळल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, संपूर्ण स्वच्छता अहवाल समाधानकारक असताना केवळ या एका निरीक्षणाच्या आधारे परवाना निलंबित ठेवणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. एखाद्या किरकोळ त्रुटीकडे संपूर्ण परिस्थितीच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईत सातत्य आणि समानता असणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. काही ठिकाणी सुधारणा नोटीस दिली जाते, तर काही ठिकाणी थेट परवाना निलंबित केला जातो. अशा वेगवेगळ्या निकषांमुळे प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन करणे प्रत्येक व्यावसायिकाची जबाबदारी असली तरी कारवाई करताना सार्वजनिक हित आणि न्याय्य प्रशासन या दोन्ही बाबींचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. नियमभंग गंभीर असेल तर कठोर कारवाई योग्य आहे; मात्र सुधारणा झाल्यानंतरही निर्बंध कायम ठेवणे योग्य ठरत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
या प्रकरणामुळे एफडीएच्या तपासणी पद्धती, परवाना निलंबनाची प्रक्रिया आणि व्यावसायिकांवरील परिणाम या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये अधिक पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि समान निकषांवर आधारित निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना न्याय्यतेचाही विचार करावा, असा स्पष्ट संदेश या प्रकरणातून समोर आला आहे.