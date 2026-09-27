‘सेवा संकल्प' यात्रा अमरावतीत दाखल; राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या पुण्यभूमीत सेवा आणि ग्रामविकासाचा जागर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचा सेवा आणि ग्रामविकासाचा विचार जनमानसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजयुमोच्या वतीने आयोजित वडनगर ते वाराणसी ‘सेवा संकल्प यात्रे’चे शनिवारी अमरावती जिल्ह्यातील मोझरी येथे आगमन झाले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या गुरुकुंज आश्रमात भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत यात्रेचे स्वागत करण्यात आले.
यावेळी रविंद्र चव्हाण यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधी व गादीचे मनोभावे दर्शन घेतले. तसेच यात्रेत सहभागी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे स्वागत केले. गुरुकुंज आश्रमात यात्रेनिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाची सुरुवात वृक्षारोपणाने झाली. त्यानंतर सफाई कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला, तसेच विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. सेवा, समाजहित आणि ग्रामविकासाचा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमांच्या माध्यमातून करण्यात आला.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी आपल्या लेखनातून आणि कार्यातून जनसहभागातून ग्रामोन्नतीचा विचार समाजासमोर मांडला. हाच विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पुढे घेऊन जात आहेत,” असे प्रतिपादन रविंद्र चव्हाण यांनी यावेळी केले. तसेच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी कार्यरत राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी प्रदेश सरचिटणीस आ. डॉ. संजय कुटे, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, भाजयुमो अध्यक्ष कृष्णराज महाडिक, भाजपा अमरावती ग्रामीण मोर्शी जिल्हाध्यक्ष आ. प्रताप अडसड, आमदार राजेश वानखडे, आमदार चंदू यावलकर, भाजपा अमरावती ग्रामीण मेळघाट जिल्हाध्यक्ष प्रभुदास भिलावेकर, अमरावती महानगर जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे, भाजयुमो अमरावती ग्रामीण मोर्शी जिल्हाध्यक्ष सचिन इंगळे, नितीन गुढदे, आरती वानखडे, जयंत डेहनकर, किरण पातुरकर, बादल कुलकर्णी, चेतन गावंडे, डॉ. संगीता शिंदे, चंद्रशेखर भोयर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.