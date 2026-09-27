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‘सेवा संकल्प' यात्रा अमरावतीत दाखल; राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या पुण्यभूमीत सेवा आणि ग्रामविकासाचा जागर

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या पुण्यभूमीत ‘सेवा संकल्प यात्रे’चे स्वागत झाले. वडनगर ते वाराणसी अशी ही यात्रा आहे.

Published: Sep 27, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 10:58 PM IST
‘सेवा संकल्प' यात्रा अमरावतीत दाखल; राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या पुण्यभूमीत सेवा आणि ग्रामविकासाचा जागर

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