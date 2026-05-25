मित्राची बर्थडे पार्टी शेवटची ठरली! 'तो' एक निर्णय चुकला अन् 7 मित्र कारसह 100 फूट दरीत कोसळले; फोन अचानक बंद झाल्याने कुटुंबीय हादरले, अन् एका मोबाईलवर...

Satara Accident: साता-याच्या महाबळेश्वर पोलादपूर रस्त्यावर आंबेनळी घाटात रात्री भीषण अपघात झाला. स्कॉर्पिओ कार तब्बल 800 फूट खोल दरीत कोसळली. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झालाय. अपघातग्रस्त सर्वजण साता-यातल्या कोरेगाव तालुक्यातले रहिवासी असल्याची माहिती आहे. दरम्यान या अपघाताचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही.
सातारा-पोलादपूर जिल्ह्यांना जोडणा-या आंबेनळी घाटातलं हे मृत्यूचं वळण.... याच वळणानं सातारा जिल्ह्यातल्या आसगावच्या सात तरुणांसह आठ जणांचा बळी घेतलाय. साता-यातून आठ मित्र कोकणात सहलीसाठी गेले होते. सहलीहून परतताना त्यांनी आंबेनळी घाटातून गावाकडं येण्याचा निर्णय घेतला. रात्रीच्या सुमारास आंबेनळी घाटातल्या एका वळणावर ड्रायव्हरचं अंदाज चुकला आणि घात झाला. स्कॉर्पिओ कार तब्बल शंभर फूट दरीत कोसळली... स्कॉर्पिओमधील प्रवाशांबाबत कोणतीही माहिती कुटुंबीयांना मिळत नव्हती. एका प्रवाशाचं मोबाईल लोकेशन आंबेनळी घाट दाखवत होतं. त्यावरुन या अपघाताचा धागा सापडला.
ड्रोन कॅमे-यानं दरीची पाहणी केली असता तिथं कारचे अवषेश आणि मृतदेह दिसून आले. पोलीस आणि बचाव पथकांनी मिळून खोल दरीतून मृतदेह बाहेर काढण्याचं काम सुरु केलं. अपघातग्रस्त कारमधील मृतदेहांचं विघटन होण्यास सुरुवात झाली होती. तरीही हे आव्हान स्वीकारुन बचावपथकांनी मृतदेह बाहेर काढले.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपघाताही माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी संबंधित यंत्रणांना योग्य ते निर्देश दिलेत.
आंबेनळी घाट हा अत्यंत धोकादायक घाट म्हणून ओळखला जातो. या घाटात यापूर्वीही अनेक भीषण अपघात झाले आहेत. 2018 मध्ये दापोली कृषी विद्यापीठाची बस दरीत कोसळून तब्बल 30 जणांचा मृत्यू झाला होता. मात्र तरीही या घाटातील सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप होत आहे.
सातारा जिल्ह्यातल्या आसगावर शोककळा पसरली आहे. दोन दिवसांपूर्वी हसतंखेळतं हे गाव आज शोकसागरात बुडालंय. आंबेनळी घाटात झालेल्या अपघातात आसगावातील सात तरुण मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. गावातल्या कुणाचा मुलगा, कुणाचा शेजारी, कुणाचा नातेवाईक आहे. सत्तर ऐंशी उंब-याच्या आसगावातील हे तरुण गावक-यांची आशा होती. अनेकांनी उज्वल भवितव्याची स्वप्नं पाहिली होती. पण आंबेनळीच्या अपघातानं या गावातील सात कुटुंबांच्या स्वप्नाची राखरांगोळी झालीये. महेश पवार याचा वाढदिवस होता. वाढदिवसासाठी सात मित्र रत्नागिरीत हर्णे समुद्रकिनारी सहलीला गेली होती.
महेश पवार सोबत
सुहास लोखंडे
अंश चव्हाण
आदित्य साळुंखे
उत्कर्ष शिंगटे
निखिल शिंगटे
राजेंद्र लोखंडे
असे सात जण आणि ड्रायव्हर असे आठजण होते.
रात्री रत्नागिरीतून निघताना त्यांनी घरच्यांना फोन केला होता. जेव्हा घरच्यांना रात्रीच निघतोय असं सांगितलं होतं तेव्हाच घरच्यांनी त्यांना रात्रीचा प्रवास टाळा असं सांगितलं होतं. शनिवारी रात्री निघताना कुटुंबीयांना त्यांनी केलेला फोन शेवटचा ठरला. शनिवारी पाऊस झाला होता. त्यामुळं आंबेनळी घाटात दाट धुकं असावं. त्यातच घाटाला अनेक ठिकाणी कठडे नसल्यानं ड्रायव्हरचा अंदाज चुकला आणि घात झाला. शनिवारी रात्रीनंतर अचानक फोन बंद झाले आणि तिथंच काहीतरी अघटीत घडलंय याचा अंदाज कुटुंबीयांना आला होता.