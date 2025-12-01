कार्यालयावर धाड पडल्यानंतर शहाजी बापू पाटीलांची पहिली प्रतिक्रिया, 'राजकारण सोडून देण्याचा...'

Shahaji Bapu Patil: शिवसेनेचे माजी आमदार शहाजीबापू पाटलांच्या कार्यालयावर रात्री छापा पडला. सांगोला शहरातील कार्यालयावर हा छापा टाकण्यात आला. यावेळी निवडणूक भरारी पथकाकडून झाडाझडती घेण्यात आली. छापा पडल्यानंतर शहाजी बापूंनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले शहाजी बापू? जाणून घेऊया.
सांगोल्यात शहाजीबापू पाटलांची उत्तर सभा संपताच पोलीस पथक कार्यलयात दाखल झाले. कार्यालयात व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करीत तपासणी सुरु करण्यात आली. रात्री उशीरापर्यंत ऑफिसची तपासणी सुरू होती. ऑफिसमध्ये बसलेल्या सर्वांनाच पोलिसांनी थांबवून घेतले होते. काल सांगोला मधील कार्यालयात पडलेल्या धाडी नंतर माजी आमदार शहाजी पाटील उद्विग्न राजकारणातून बाजूला होण्याचा मनात विचार आला आहे.
'हे सगळं चुकीच्या दिशेने राजकारण सुरू आहे.राजकारण सोडून देण्याचा विचार आज मनात येत आहे. वरिष्ठ नेत्यांशी बोलून मी आता थांबण्याचा विचार करत आहेय. अशा राजकारणाची पद्धत कधी सांगोल्यात झाली नाही', असे शहाजी बापू म्हणाले आहेत. 'मी अनेक निवडणुका लढवल्या पण अशी कारवाई कधी झाली नाही.सांगोल्याच्या स्वाभिमानी जनतेने हे सगळ पहावं.या धाडी मागे सांगोला मधील माजी आमदार दीपक साळुंखे यांनी पालकमंत्री आहेत. जय कुमार गोरे यांच्या हाताला धरून त्याने हे काम केल्याचा', आरोप त्यांनी केलाय.
शिवसेना (युबीटी) नेते अंबादास दानवे यांनी ट्वीट करून शहाजी बापू पाटील यांच्यावर टीका केली. गुवाहाटीला जाताना 'झाडी डोंगर हॉटेल' गोड लागले. आता भाजप विरुद्ध ब्र शब्द उच्चरला की छाप्याची मालिका सुरू झाली. खाताना ऊस गोड लागला, आता तोच ऊस पेकाटात बसतो आहे. 'ओके मध्ये आहे', असं म्हणावंच लागेल आता बापू! , अशा शब्दात दानवेंनी टीका केली.
शेकाप आमदार डॉ बाबासाहेब देशमुख यांनीदेखील यावरुन टीका केली. धाड सत्र फक्त माजी आमदार शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयावर पडली नाही.
सांगोला शहर विकास आघाडीच्या कार्यालयावर सुद्धा धाड पडली, बापू त्याचे भांडवल करत असल्याचे ते म्हणाले. माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी स्वर्गीय गणपतराव देशमुख यांचे घर फोडण्याचा प्रयत्न केला. बंधू डॉ अनिकेत देशमुख यांना फितवण्याचा ते प्रयत्न प्रयत्न करत आहेत. आमचे घर शहाजी बापू भांडण लावून वेगळं करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
