/शहाजीबापू पाटलांचा अशोक खरातबाबत मोठा गौप्यस्फोट, सांगोल्यातील रात्रभर पुजेचं रहस्य नेमकं काय?

सांगोल्याच्या राजकारणात एका कथित पूजेच्या मुद्द्यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. सांगोल्यात आयोजित युवा सेना मेळाव्यात माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी अशोक खरात यांच्यावर गंभीर आरोप केले. आपल्या भाच्याला निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी आणि त्याला जीवे मारण्याचा कट रचण्यासाठी सांगोल्यात पूजा करण्यात आल्याचा दावा पाटील यांनी केला. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
“माझ्या भाच्याला निवडणुकीत पाडण्यासाठी आणि त्याला जिवानिशी संपवण्यासाठी अशोक खरातला आणून सांगोल्यात पूजा करण्यात आली,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे मेळाव्यातील त्यांच्या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, अशोक खरात सांगोला तालुक्यातील जवळा परिसरात आले होते. तिथे रात्रभर पूजा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही पूजा आपल्या भाच्याला निवडणुकीत पराभूत करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली, असा त्यांचा दावा आहे. पाटील यांनी या कथित घटनेचा संबंध निवडणुकीतील राजकीय संघर्षाशी जोडला.
या संपूर्ण प्रकरणात शहाजीबापू पाटील यांनी त्यांचे भाचे अतुल पवार यांचा उल्लेख केला. त्यांच्या माहितीनुसार, अतुल पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवत होते. त्यांना दुसऱ्या पक्षातून निवडणूक लढण्यास सांगितल्याचा दावाही पाटील यांनी केला. त्यामुळे ही घटना कोणत्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडली, यालाही राजकीय संदर्भ प्राप्त होतो.
शहाजीबापू पाटील यांनी आपल्या वक्तव्यात आणखी गंभीर दावा केला. जवळ्यात पूजा सुरू असल्याची माहिती अतुल पवार यांनी फोनवरून दिली, असे त्यांनी सांगितले. ‘मूठ मारून मला मारण्याचा डाव सुरू आहे,’ असे अतुल पवार यांनी आपल्याला सांगितल्याचा दावा पाटील यांनी केला. त्यावर आपण भाच्याला घाबरू नकोस, असे सांगितल्याचेही त्यांनी मेळाव्यात नमूद केले.
या प्रसंगाचा उल्लेख करताना शहाजीबापू पाटील यांनी आपल्या भाच्याला दिलेल्या धीराची माहितीही सांगितली. प्रसारमाध्यमांना आपला शेवटचा क्षण असल्याचे सांगण्यासारख्या प्रकारची भीती बाळगू नकोस, असा सल्ला दिल्याचे ते म्हणाले. “तुला माझा आशीर्वाद आहे, तू शंभर वर्षे मरत नाही,” अशा शब्दांत आपण भाच्याला धीर दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाला राज्याचे रोहयो मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार ज्योती वाघमारे, अभिनेत्री दीपाली सय्यद, क्रीडा सेनाप्रमुख चंद्रहार पाटील यांच्यासह काही माजी आमदार आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात शहाजीबापू पाटील यांनी दीपाली सय्यद यांचा उल्लेख करत अशोक खरात यांनी सांगोल्यात केलेल्या कथित पूजेबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
शहाजीबापू पाटील यांच्या या वक्तव्यामुळे सांगोल्यातील राजकारणात अशोक खरात आणि कथित पूजा हा नवा चर्चेचा विषय बनला आहे. मात्र, या आरोपांकडे आरोप म्हणूनच पाहणे महत्त्वाचे आहे. संबंधित अशोक खरात यांची या दाव्यांवरील भूमिका किंवा या कथित घटनेची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी या उपलब्ध वृत्तात दिलेली नाही. त्यामुळे आरोपांची सत्यता निश्चित करण्यासाठी संबंधित पक्षांचे स्पष्टीकरण आणि स्वतंत्र पुरावे महत्त्वाचे ठरतील. सध्या उपलब्ध माहितीचा आधार घेतला तर, शहाजीबापू पाटील यांनी युवा सेना मेळाव्यात केलेल्या गंभीर दाव्यामुळे हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.