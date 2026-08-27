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महाराष्ट्र हादरला! 21 अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग, नराधमाने विद्यार्थिनीला एकट गाठलं अन्...

ठाणे जिल्ह्यतील शहापूर तालुक्यातील एका शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत तब्बल 21 अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 27, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:59 AM IST
महाराष्ट्र हादरला! 21 अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग, नराधमाने विद्यार्थिनीला एकट गाठलं अन्...
Image Credit: Shahapur Ashram School 21 minor girl molested by school employee

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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