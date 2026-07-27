मोठी बातमी! कल्याण, शहापूर आणि भिवंडीतील तब्बल 51 गावांना धोक्याचा इशारा

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील डोळखांब परिसरात ढग फुटी सारखा पाऊस झाला होता. रविवारी डोळखांबच्या हनुमान धबधब्यात 5 पर्यटक वाहून गेले होते. त्यातील तिघांना वाचवण्यात यश आले असून एकाचा मृतदेह सापडला आहे. शहापूर तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं धरणाच्या पाणीपातळीतही वाढ झाली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील भातसा धरणाचे पाच दरवाजे रविवारी उघडण्यात आले आहेत. त्यामुळं तानसा आणि मोडकसागर धरणातूनही नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर पाणी पातळीत वाढ होत आहे.
नदीपात्रातील पाण्याची पातळी आणि प्रवाहात झालेली वाढ पाहता नागरिकांनी नदी, नाले आणि धरण परिसरात जाऊ नये, असं अवाहन करण्यात आले आहेत. तसंच, कल्याण, शहापूर आणि भिवंडी तालुक्यातील 51 गावांना संभाव्य पुराचा धोका असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून काही गावांमध्ये तर थेट दवंडी देत विशेष सूचना केल्या आहेत. शहापूर तालुक्यात 26, भिवंडीत 13 आणि कल्याणमध्ये 12 गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
तानसा धरणातून पाणी सोडल्यामुळे शहापूर तालुक्यातील भावसे, मोहिली, वावेघर, अघई, टहारपूर, नेवरे आदी नऊ गावे, तर भिवंडी तालुक्यातील बोरशेती, एकसाल, चिंचवली, कुंडे, रावडी, अकलोली, वज्रेश्वरी, महाळुंगे आणि गणेशपुरी या नऊ गावांना सतर्क राहण्याच्या सूचना सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी आर्दीकडून देण्यात आल्या आहेत. भातसा, तानसा आणि मोडकसागरमुळे नदीपात्रातील जलसाठा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे सतर्कतेचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शहापूर तालुक्यातील साजिवली, खुटाडी, सरलंबे, कासगाव, अर्जुनली, खरिवली, तुटे, शेलवली, कवडस, बामणे, सापगाव आदी 26 गावांचा, भिवंडीतील कासणे, कांदळी, कोशिंबी, कळंबोली आदी 13 गावांचा, तर कल्याण तालुक्यातील गोरसे, कोसले, बेहरे, वालकस, वावेघर, खडवली आदी 12 गावांचा समावेश आहे. पावसाचे प्रमाण आणखी वाढल्यास नदीपात्रातील पाण्याची पातळी वाढण्याचा अंदाज असून गावकऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवावे लागणार आहे.
गेल्या 4 ते 5 दिवसापासून सुरू असलेल्या जिल्ह्यातील 13 ते 14 धरणांतून पाण्याचा विसर्ग आज देखील कायम आहे. गंगापूर धरणातून 4,997 क्युसेक, तर दारणा धरणातून 13,250 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. नांदूरमध्यमेश्वर धरणातून जायकवाडीकडे आजही 43,068 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. गंगापूर धरणातील विसर्ग कमी झाल्याने गोदावरी नदीच्या पाणीपातळीत घट झाली आहे.
धोक्याची पातळी ओलांडणारी गोदावरी नदी आता पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या चार दिवसांच्या पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील धरणांचा एकूण पाणीसाठा 80 टक्क्यांवर. दारणा, गंगापूर, कडवा, भावली, पालखेड, पुणेगाव, ओझरखेड, गौतमी गोदावरी, कश्यपी, वालदेवीसह इतर धरणांतूनही पाण्याचा विसर्ग सुरू.