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मोठी बातमी! कल्याण, शहापूर आणि भिवंडीतील तब्बल 51 गावांना धोक्याचा इशारा

ठाणे जिल्ह्यातील तीन तालुक्यातील तब्बल 51 गावांना धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कोणती आहेत ही गावे जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 27, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:10 AM IST
मोठी बातमी! कल्याण, शहापूर आणि भिवंडीतील तब्बल 51 गावांना धोक्याचा इशारा
Image Credit: Shahapur Bhiwandi and Kalyan talukas have been warned to remain alert due to rising water levels

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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