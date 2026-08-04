/खड्ड्याने हिरावला आपत्ती व्यवस्थापन दलातील जवानाचा जीव, दीड वर्षांच्या जुळ्या मुली पोरक्या

शहापूर, उमेश जाधव (प्रतिनिधी) : दुसऱ्याचा जीव वाचवणारा आज स्वतः प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा बळी ठरला शहापूरमधील मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भारंगी नदीच्या पुलावर खड्ड्यात दुचाकी आदळून ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन दलातील जवानाचा मृत्यू झाला. त्याच्या घरी 1.3 वर्षाच्या दोन जुळ्या मुली आहेत. झी 24 तासने बातमी दाखवताच प्रशासन खडबडून जागं झालं आणि खड्डा बुजवला. मात्र खड्ड्यामुळे जवानाचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
अतिशय हृदय पिळवटून टाकणारी घटना काल सकाळी शहापूर तालुक्यातील मुंबई नाशिक महामार्गावरील भारंगी नदीच्या पुलावर घडली. शहापूर सरलंबा रोडवरील बामणे गावचा 31 वर्षीय विकास लहू गोरे हा तरुण ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागात कार्यरत होता. तो नेहमी प्रमाणे आपल्या कर्तव्यावर जात असताना मुंबईत नाशिक महामार्गावरील शहापूर जवळ एका मोठ्या खड्ड्यात त्याची बुलेट दुचाकी आदळली. दुचाकीचा ताबा सुटून तो डिव्हायडरवर जोरात आपटला. यात तो गंभीर जखमी झाला, येथील नागरीकांनी जखमी अवस्थेत त्याला शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे.
2019 पासून विकास हे ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलात कार्यरत होते. 2024 मध्ये ते कायम झाले होते. नुकत्याच भिवंडीत झालेल्या इमारत दुर्घटनेत 10 मृतदेह ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात त्यांची मोलाची भूमिका होती. लोकांचा जीव वाचवणाऱ्या या जवानाचा जीवच रस्त्याच्या खड्ड्याने घेतला. ही घटना वाऱ्यासारखी शहापूर तालुक्यात पसरली. विकासचे नातेवाईक आणि मित्र परिवाराने शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात गर्दी केली. शवविच्छेदना नंतर नातेवाईकांनी मृत्यु देह ताब्यात घेतला.
विकास यांचे 2 वर्षांपूर्वीच लग्न झाले होते. विजयच्या पश्चात त्याला 1.3 वर्षांच्या दोन जुळ्या मुली, पत्नी, आई आणि भाऊ असा परिवार आहे. या घटनेने त्या चिमुरड्या आता पोरक्या झाल्या आहेत. आमच्या विकासचा जीव खड्ड्यामुळेच गेलायं. याला सर्वस्वी प्रशासनच जबाबदार आहे. आता खड्डा बुजवून काय उपयोग? आमच्या मुलींना बाप परत द्या. अशा प्रकारचा टाहो आणि हंबरडा विकासाची पत्नी, आई, भाऊ आणि नातेवाईक फोडतानाचे चित्र दिसून आले.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सचिन दुबे म्हणाले की, 'विकास अतिशय कर्तव्यनिष्ठ होता. भिवंडीच्या इमारत अपघात दुर्घटनेत त्याने जीवाची बाजी लावली. या घटनेत विकासने ढिगाऱ्याखालील दहा मृत्यू देह बाहेर काढण्यात मोलाची कामगिरी केली होती. मात्र विकासाचा हा अपघात अतिशय दुर्दैवी आहे'. अपघातानंतर हाच प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे. रस्ते दुरुस्तीसाठी आणखी किती जीव जावे लागतील? जीव गेल्यावर खड्डे बुजवण्यापेक्षा आधीच खबरदारी का घेतली जात नाही? कुटुंबीयांची मागणी आहे. संपूर्ण मुंबई नाशिक महामार्ग आणि शहापूर तालुक्यातील सर्व खड्डे तातडीने बुजवावेत जेणेकरून उद्या दुसऱ्या कोणाच्या घरातला दिवा विझू नये. अशा प्रकारच्या भावनिक प्रतिक्रिया विकासाची पत्नी,आई व भाई यांनी व्यक्त केल्या.