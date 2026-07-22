मोठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा मार्ग बदलला, आता 'या' दोन तालुक्यांतून जाणार, 19 गावांचा समावेश

Shaktipeeth Expressway: राज्यातील बहुचर्चित असा शक्तिपीठ महामार्गाबाबत पुन्हा नवीन अपडेट समोर आली आहे. संभाव्य शक्तिपीठ महामार्गाबाबत नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यानुसार आता महामार्गाचा मार्ग बदलणार असल्याचं दिसतंय. आता शक्तिपीठ महामार्गाच्या रूटमध्ये सातारा जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुक्यातून हा मार्ग जाणार असून यासाठी 19 गावांमधील जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा करण्यात आल्या पासून वादाची मालिका सुरू झाली आहे. भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांचा विरोध आणि आंदोलन झाल्यामुळं या महामार्गाच्या मुळ आराखड्यात बदल करण्यात आले आहेत. सुधारित नियोजनानुसार हा महामार्ग आता राज्य महामार्ग क्रमांक एस एच 10 म्हणून ओळखला जाणार आहे. शक्तिपीठ महामार्ग 12 जिल्ह्यातून जाणार होता. त्यानुसार 802 किमीचा होता. पण या महामार्गाला अनेक भागात विरोध झाला. त्यामुळं शक्तिपीठाचा मार्ग बदलण्यात झाला. त्यानंतर आता अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग सोलापूरमधून सातारा जिल्ह्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील माणनंतर खटाव तालुक्यांतील काही गावांच्या हद्दीतून तो सांगली जिल्ह्यात प्रवेश करणार आहे. या दोन्ही तालुक्यातील 19 गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे. या मार्गाची अधिसूचना आता जाहीर करण्यात आली आहे.
माण तालुका
कारखेल, हवालदारवाडी, पर्यंती, भाटकी, खडकी, वरकुटे-म्हसवड, माळवाडी, वाकी, दिवड, दिडवाघवाडी, ढाकणी, गटेवाडी, वडजल, कुकुडवाड
खटाव तालुका
कान्हारवाडी, हिवरवाडी, ढोकळवाडी, कानकात्रे, मायणी
हा महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून 6 पदरी द्रुतगती मार्ग आहे. हा मार्ग वर्धा जिल्ह्यातील दिग्रस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदापर्यंत जोडणार आहे. त्यामुळं नागपूर ते गोवा प्रवास 18 तासांवरुन 8 तासांवर येणार आहे. हा महामार्ग तब्बल 12 जिल्हातील 40 तालुके आणि सुमारे 400 गावांतून जाणार आहेत. तसंच, 21 धार्मिक स्थळांना शक्तिपीठने जोडले जाणार आहे. तसंच, पूर्वीच्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या तुलनेने सुधारित आराखड्यानुसार नवीन मार्ग हा अधिक लांबीचा असणार आहे. तसंच, 856 किमीचा राहणार आहे. तसंच, आधीच्या महामार्गाच्या तुलनेने लांबी 54 किमी वाढणार आहे.