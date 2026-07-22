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मोठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा मार्ग बदलला, आता 'या' दोन तालुक्यांतून जाणार, 19 गावांचा समावेश


Shaktipeeth Expressway: राज्यातील नागपूर येथील पवनार ते सिंधुदुर्गमधील पत्रादेवी पर्यंतच्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या आखणीत बदल करण्यात आला आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 22, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:05 PM IST
मोठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा मार्ग बदलला, आता 'या' दोन तालुक्यांतून जाणार, 19 गावांचा समावेश
Image Credit: Shaktipeeth Expressway

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मोठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा मार्ग बदलला, आता 'या' दोन तालुक्यांतून जाणार, 19 गावांचा समावेश
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