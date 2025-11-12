महाराष्ट्रात निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर पवार-फडणवीसांच्या उठबस; एकत्र PHOTO मुळे भुवया उंचावल्या!

Sharad Pawar And Devendra Fadnavis: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुराळा उडाला आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, सर्व पक्ष जोमाने तयारी करत आहेत. याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एका कार्यक्रमात एकत्र दिसले. राजकीय विरोध असला तरी वैयक्तिक स्तरावर दोघांमध्ये मैत्रीपूर्ण वातावरण दिसले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
आयपीएस अधिकारी प्रवीण रामराव पवार यांची कन्या प्राजक्ता हिच्या लग्नाला दोघेही हजेरी लावली. हिमांशू यांच्याशी प्राजक्ताचे लग्न होते. या सोहळ्यात दोघांनी हसत-खिदळत गप्पा मारल्या, जे कॅमेऱ्यात कैद झाले.
शरद पवारांनी स्वतः या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले, जे क्षणार्धात व्हायरल झाले. राज्याच्या राजकारणातील हे दोन दिग्गज नेते एकाच मंचावर येणे दुर्मीळ आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक म्हणून अनेकदा समोरासमोर येणारे पवार-फडणवीस यांची ही भेट लक्षवेधी ठरली. लग्नातील हसतमुख फोटोंमुळे चाहत्यांना आनंद झाला. तर राजकीय विश्लेषकांना नव्या चर्चांना तोंड फोडले.
शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस हे राज्याच्या राजकारणातील प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वे आहेत. आघाड्या, सत्तासंघर्ष आणि विरोधी भूमिका यामुळे ते वारंवार टक्कर देतात. पण वैयक्तिक पातळीवर दोघांमध्ये परस्पर आदर आणि सौजन्य कायम राहिले आहे. या लग्नातही त्यांनी एकमेकांशी सौहार्दपूर्ण बोलणे केले, ज्याने राजकारणातील कटुता बाजूला ठेवता येते हे दाखवले. अशा भेटींमुळे राजकीय शत्रुत्व आणि वैयक्तिक मैत्री यातील फरक स्पष्टपणे दिसून येतो.
स्थानिक निवडणुकांचा निकाल जवळ आला असताना अशा भेटींना वेगळे अर्थ लावले जात आहेत. काहींनी याला राजकारणाबाहेरील सौहार्दाचे प्रतीक म्हटलंय, तर काहींनी येत्या काळातील नव्या समीकरणांचा इशारा मानलाय. ही भेट पूर्णपणे वैयक्तिक आणि लग्नासाठी होती, त्यामागे कोणताही राजकीय डावपेच नव्हता, अशी माहिती सुत्रांनी दिलीय.
आयपीएस अधिकारी श्री. प्रवीण रामराव पवार यांची कन्या प्राजक्ता व हिमांशू यांच्या लग्न समारंभास उपस्थित राहिलो; नवदाम्पत्यास शुभाशीर्वाद दिले. याप्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस व पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार श्री. शशिकांत शिंदे हेदेखील उपस्थित होते. pic.twitter.com/RI6ZqUACNg
एकूणच, ही अनपेक्षित भेट राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनलीय. निवडणुकीच्या तापलेल्या वातावरणात असे प्रसंग राजकारण्यांच्या मानवी बाजूची आठवण करून देतात. पवार-फडणवीस यांचे मैत्रीपूर्ण फोटो पाहून जनतेला राजकारणातील सभ्यता आणि सुसंवादाची गरज अधोरेखित झाली. भविष्यात अशा भेटी राजकीय समीकरणांवर कसा परिणाम करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
