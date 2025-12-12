English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
...म्हणून शरद पवारांना आहे एकच आपत्य! स्वत: सुप्रिया सुळेंकडूनच संसदेत 'त्या' वचनाचा उल्लेख

Sharad Pawar Family Planning: सुप्रिया सुळे यांनीच संसदेमध्ये एका विषयासंदर्भात बोलताना वडिलांनी हा निर्णय का घेतला होता याबद्दलची माहिती दिलेली.

Dec 12, 2025, 09:43 AM IST
...म्हणून शरद पवारांना आहे एकच आपत्य! स्वत: सुप्रिया सुळेंकडूनच संसदेत 'त्या' वचनाचा उल्लेख
संसदेत बोलताना सुप्रिया सुळेंनी दिलेली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

Sharad Pawar Family Planning: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांचा आज 85 वा वाढदिवस आहे. शरद पवार यांचा राजकीय वारस कोण होणार यावरुन मध्यंतरी बरीच चर्चा सुरु होती. पक्षाची धुरा शरद पवार त्यांची कन्या खासदार सुप्रिया सुळेंकडे सोपवणार की पुतण्या अजित पवारांकडे पक्ष जाणार याबद्दल बऱ्याच उलट सुलट चर्चा रंगल्या. मात्र 2023 मध्ये राष्ट्रवादीत उभी फूट पडल्यानंतर अनेक आमदार अजित पवारांसोबत गेले आणि त्यांनी पक्षावर दावा सांगत नाव आणि चिन्ह आपल्याकडे राखण्यात यश मिळवलं. सध्या अजित पवारांची राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसहीत सत्तेत आहे तर शरद पवारांची पार्टी विरोधी पक्षात. मात्र या वारसा संदर्षादरम्यान शरद पवारांनी एकाच आपत्यावर थांबण्याचा निर्णय का घेतला होता याबद्दल स्वत: त्यांच्या लेकीने लोकसभेमध्ये सांगितलं होतं.

सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?

शरद पवार आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार यांनी केवळ एकच अपत्य (मुलगी सुप्रिया सुळे) ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांच्या मुलीनेच स्पष्ट केलं. दोघेही मोठ्या कुटुंबातून आले होते आणि देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे कुटुंब नियोजन आवश्यक आहे असा त्यांचा विश्वास होता. सुप्रिया यांच्या जन्मानंतर शरद पवार यांनी व्हॅसेक्टॉमी केली. जन्मनियंत्रणाची जबाबदारी त्यांनी पत्नीवर टाकली नाही. ही त्याकाळात क्रांतिकारी विचारसरणी होती, असं सुप्रिया यांनी आवर्जून नमूद केलं. याशिवाय, सुप्रिया सुळे यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांच्या वडिलांनी आईला वचन दिले होते की, मुलगा असो वा मुलगी, ते केवळ एकच अपत्यावर समाधानी असतील. 

50 वर्षांपूर्वी जेव्हा...

2023 मध्ये संसदेत बोलताना सुप्रिया सुळेंनी त्यांच्या आई-वडिलांनी एकाच आपत्य हवं या विचार का आणि कसा केला हे सांगितलेलं. "माझ्या वडिलांनी माझ्या आईला एकच अट घातली होती. आपल्याला मुलगा किंवा मुलगी काहीही होवो एक आपत्य झाल्यानंतर आपण पुन्हा आपत्याचा विचार करणार नाही. माझ्या जन्मानंतर माझ्या वडिलांनी कुटुंबनियोजनाचा विचार केला. 50 वर्षांपूर्वी जेव्हा कोणी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'चा विचारही करत नव्हतं," असं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं.

आपण फार पुढारलेल्या समाजात राहतो

पुढे बोलताना, "माझ्या सहकारी कनिमोळी यांच्या आईनेही असाच विचार केल्याने त्या एकुलत्या एक आहेत," असं सुप्रिया सुळे 2023 मध्ये संसदेत दिलेल्या भाषणात म्हणाल्या होत्या. सुप्रिया सुळेंच्या भाषणाच्या वेळी समोरच बसलेले खासदार ए. राजा यांनी हात वर करुन आम्हालाही एकच मुलगी असल्याचं म्हटलं होतं. आपण फार पुढारलेल्या समाजात राहतोय हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

