ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेसोबत आलेल्या आमदाराला शरद पवारांनी फोन का केला?

Sachin Ahir : 30 जून 2026 रोजी महाराष्ट्राच्या राजकारणात धक्कादायक घडामोड घडली. ठाकरेंचा अत्यंत विश्वासू सहकारी आणि विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी ठाकरेंची साथ सोडत शिंदेंना हात दिला आहे. सचिन अहिरांनी साथ सोडल्याचा मोठा धक्का उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंना बसला आहे. शरद पवार यांचा सचिन अहिर यांना फोन करुन शुभेच्छा दिल्या आहेत.
विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी सचिन अहिर यांची एकमताने निवड झालीय. ठाकरेंची साथ सोडत आमदार सचिन अहिर यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून विधानपरिषद उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यानतंर, त्यांची उपसभापतीपदी निवड झाली. सत्ताधारी पक्षाकडून सचिन अहिर यांचा प्रस्ताव तर महाविकास आघाडीकडून ज.मो. अभ्यंकर यांचा प्रस्ताव निवडणुकीसाठी आला आहे. मात्र, सभागृहाची इच्छा आहे सर्वानुमते निवड व्हावी. त्यामुळे आम्ही आमचा प्रस्ताव मागे घेत आहोत, असे शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी म्हटले. त्यानंतर, सचिन अहिर यांची उपसभापति बिनविरोध निवड झाली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. विधान परिषद उपसभापतीपद माझ्यासाठी बहुमान असल्याची प्रतिक्रिया आमदार सचिन अहिर यांनी दिली. एकनाथ शिंदे यांचेही त्यांनी आभार मानलेत.
सचिन अहिर यांची उपसभापती पदी निवड झाल्यानंतर शरद पवार यांनी त्यांना फोन केला. शरद पवार यांनी अभिनंदन करत सचिन अहिर शुभेच्छा दिल्या आहेत. साहेब आशिर्वाद असू द्या असे म्हणत सचिन अहिर यांनी शरद पवार यांचे आभार मानले आहेत. सचिन अहिर हे शरद पवारांचे जुने सहारी आहेत. 26 जुलै 2019 रोजी सचिन अहिर यांनी राष्ट्रवादीतून ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.
अहिरांना खासदार फोडल्याचं बक्षीस मिळाले. अहिरांनी ठाकरेंसोबत राहून भाजप शिंदेंचं काम केलं असं म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी सचिन अहिरांवर निशाणा साधला. खासदार फोडण्यात अहिरांनी कामगिरी बजावल्याचा आरोप देखील राऊतांनी केला.
कोल्हापुरात शिवसेना UBTच्या वतीने उपसभापती सचिन आहिर यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आलं. कोल्हापुरातील शिवाजी चौकात सचिन अहिर यांचा पोस्टर लावलेल्या व्यक्तीसमोर कोल्हापुरी चप्पल धरून आंदोलन केलं. यावेळी अहिर यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.