ओबीसी उपसमितीत इतर समाजाचे नेते का नाहीत? शरद पवारांची विचारणा, भुजबळांनी दिलं उत्तर, 'मराठा उपसमितीत...'

Sharad Pawar vs Chhagan Bhujbal: सामाजिक बांधिलकीला प्राधान्य देणारे शरद पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यात आरक्षणावरुन खटके उडू लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. एरवी एकमेकांबद्दल एकही वावगा शब्द न काढणारे हे दोन्ही नेते आता मात्र आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेशी फारकत घेत असल्याचं दिसतंय. शरद पवारांनी OBC उपसमितीवरुन प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर छगन भुजबळांनी संदर्भासहित उत्तर देताना, जोरदार पलटवार केलाय.
आरक्षणावरुन छगन भुजबळ विरुद्ध शरद पवार असा सामना सुरु झालाय. छगन भुजबळ आणि शरद पवार हे दोन्ही नेते एकमेकांवर कधीच टीका करत नाही. सामाजिक समता आणि आरक्षणाच्या मुद्यावर शरद पवार आणि भुजबळांचं कायम एकमत होतं. पण आता पवार आणि भुजबळांमधील मतभेद उघड झालेत. आरक्षणावरुन मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष तीव्र होऊ लागलाय. या संघर्षावर शरद पवारांनी काही दिवसांपूर्वी टीका केली होती.
शरद पवारांनी आरक्षणावर सरकारनं नेमलेल्या समित्यांवरही टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. ओबीसी उपसमितीत इतर समाजाचे नेते आणि मंत्री का नाहीत असा सवाल शरद पवारांनी कोल्हापुरात उपस्थित केला आहे.
शरद पवारांनी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीवर शरद पवारांनी घेतलेल्या आक्षेपावर तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना शरद पवार हे मविआ सरकारचे मार्गदर्शक होते. त्यावेळी स्थापन करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीमध्ये मराठा मंत्री आणि नेते कसे होते? असा सवाल भुजबळांनी उपस्थित केलाय.
छगन भुजबळांच्या वक्तव्यावर खासदार सुप्रिया सुळेंनी तीव्र नापंसंती व्यक्त केलीय. शरद पवारांचे विचार सामाजिक समतेचे आहेत. त्यामुळं संसदेतही आपण ओबीसी आणि इतर मागासांच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रभावीपणं मांडल्याचा दावा खासदार सुप्रिया सुळेंनी केलाय.
भुजबळांनी पक्ष सोडला तरी शरद पवारांवर थेट टीका केली नव्हती. किंवा आरक्षणाच्या मुद्यावर शरद पवारांच्या भूमिकेवर संशयही व्यक्त केला नव्हता... पण आरक्षणाची लढाई तीव्र होत असताना आता भुजबळांनी थेट शरद पवारांवर टीका केलीय. आरक्षणाच्या मुद्यावर पवार आणि भुजबळांमध्ये दरी निर्माण झाल्याची चर्चा आता राज्यात सुरु झालीये.