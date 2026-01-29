English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अजित पवारांना अखेरचा निरोप दिल्यानंतर घरी परतीच्या वाटेवर शरद पवारांनी काय केलं पाहिलं का? व्हिडीओ Viral

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झालं. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करुन घरी जातानाशरद पवारांनी केलेल्या एका कृतीची चर्चा होत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 29, 2026, 06:40 PM IST
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी विमान अपघातात निधन झालं. देशभरातून या घटनेवर दुःख व्यक्त करण्यात आलं. महाराष्ट्राचे लाडके दादा गेल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. बारामतीत जात असताना अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाला. ज्यामध्ये अजित पवारांसह 5 जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या अकाली जाण्याचा खूप मोठा आघात पवार कुटुंबियांवर घडला आहे. 

काका-पुतण्या ही जोडी महाराष्ट्रात लोकप्रिय झाली ती शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यामुळे. राजकारणातील या दोन्ही व्यक्तींवर महाराष्ट्राने भरभरुन प्रेम केलं. शरद पवारांच्या छत्र छायेखाली अजित पवार ही राष्ट्रवादीची ओळख बनले होते. अशातच अजित पवारांचं अकाली निधन ही धक्कादायक घटना आहे. 

अजित पवार यांचा 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात मृत्यू झाला. 29 जानेवारी रोजी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अजित पवारांना अखेरचा निरोप देऊन शरद पवार पुन्हा परतेला तेव्हा त्यांनी केलेल्या कृतीची सगळीकडे चर्चा होत आहे. राष्ट्रवादीचे सर्व्हेसर्वा शरद पवार यांनी गाडीतून परताना बारामतीकरांचे आभार मानले. शरद पवारांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना हात जोडून अभिवादन केले. शरद पवारांची ही कृती बरंच काही बोलून गेली. 

या वयात पुतण्याचा मृत्यू पाहणं यासारखी धक्कादायक बाब नाही. अजित पवारांचा मृत्यू झाल्यानंतर शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. अजित पवारांचं निधन महाराष्ट्राचं मोठं नुकसान, हे कधीही भरुन न निघणारं नुकसान आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले. कातरलेल्या आवाजात, डोळ्यातील पाणी डोळ्यातच साठवत शरद पवारांनी महाराष्ट्रासाठी ही प्रतिक्रिया दिली. तसेच, हा केवळ अपघात आहे, याच्यात राजकारण नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यावेळी शरद पवारांची देहबोली बरंच काही बोलून गेली. कातरलेले शब्द, पाणावलेले डोळे अशी शरद पवारांची अवस्था होती. बोलताना त्यांनी कॅमेऱ्याशी नजरानजर करणे टाळले. एवढंच नव्हे तर संवाद साधताना शरद पवार अतिशय भावूक झाले होते. यावरुन त्यांच्यासाठी हा किती मोठा आघात आहे याची कल्पना येते. 

