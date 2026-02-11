होणारा जावई आहे कोण? सुप्रिया सुळेंनी 6 शब्दात सांगितलं; रेवती अन् पतीसोबत सारंगचे 3 फोटो अन्..

Supriya Sule First Comment On Revati Sule Wedding: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवारांच्या खासदार कन्या सुप्रिया सुळेंनी त्यांची मुलगी रेवतीचं लग्न ठरल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. मंगळवारी पहिल्यांदाच सोशल मीडियावरुन रेवती यांचं लग्न ठरल्याची माहिती समोर आल्यानंतर आज सुप्रिया यांनी लाडक्या लेकीचे होणाऱ्या जावयासोबतचे फोटो शेअर करत ही गोड बातमी समर्थकांना दिली. सुप्रिया नेमकं काय म्हणाल्यात ते पाहूयात...
सुशील कुमार शिंदे यांच्या कन्या स्मृती शिंदे यांनी सोशल मीडियावर मंगळवारी रेवती सुळेंचा एका मुलासोबतचा फोटो पोस्ट करत प्रसारमाध्यमांना ब्रेकिंग न्यूज दिली. रेवतींसोबतचा मुलाचं नाव सारंग लखानी असल्याचंही स्मृती यांनी नमूद केलं होतं. रेवती सुळे आणि सारंग लखानी यांचं अभिनंदन तसेच कुटुंबाचेही अभिनंदन असं म्हणत स्मृती यांनी सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे आणि विजय सुळेंना टॅग केलं होतं. सारंग आणि रेवती हे दोघेही आजूबाजूला उभे राहून फोटोसाठी पोज देतानाचा फोटो या पोस्टमध्ये जोडण्यात आलेला.
यानंतर आता सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन ही गोड बातमी खरी असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. रेवती आणि सारंग यांच्या दोन फोटोंबरोबरच सारंग आणि सारंगचा सदानंद सुळेंसोबतचा एक फोटो सुप्रिया यांनी शेअर केला आहे. "आम्हाला हे सांगताना अतिशय आनंद होत आहे की आमची मुलगी रेवती सारंगशी लग्न करणार आहे," असं सुप्रिया यांनी फोटोला दिलेल्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता सुप्रिया यांनी त्यांचा होणारा जावई कोण आहे हे सुद्धा पोस्टमध्ये मोजक्या शब्दात सांगितलं आहे. "सारंग हा वंदना आणि अरुण लखाणी यांचा मुलगा आहे," अशी कॅप्शन या पोस्टला सुप्रिया यांनी दिली आहे. 'Son of Vandana And Arun Lakhanee,' अशी अवघ्या सहा शब्दांमध्ये सारंग यांची ओळख सुप्रिया यांनी करुन दिली आहे.
सारंग अरुण लखानी हे विश्वराज ग्रुप ऑफ कंपनीचे संचालक आहेत. ही नागपूरमधील कंपनी असून जल व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. मागील 20 वर्षांपासून ही कंपनी कार्यरत असून कंपनीने भारतातील 30 हून अधिक शहारंमध्ये प्रदीर्घ काळ काम केलं आहे. जलसिंचन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, पाणी व्यवस्थापन यासारख्या प्रकल्प ही कंपनी हाताळते. सारंग यांनी कोलंबिया बिझनेस स्कूलमध्ये आपलं पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे, असं त्यांच्या लिंक्डइन प्रोफाइलवर दिसत आहे.ग्रामीण पाणी समस्या, सिंचन व्यवस्थेबरोबरच देशातील अडीच हजार गावांमध्ये सौरऊर्जेच्या माध्यमातून पाणी व्यवस्थापन हाताळलं आहे. मालदीवमधील पाणी व्यवस्थापनाच्या कामासाठी भारतीय पंतप्रधानांकडून या कंपनीला सर्वोत्तम काम करणारी कंपनी म्हणून पुरस्कार मिळाल्याचं कंपनीसंदर्भात 'लिंक्डइन'वर उपलब्ध माहितीमध्ये म्हटलं आहे. ही कंपनी जगातील अव्वल 50 खासगी जल व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीत 24 व्या स्थानी आहे.