Sharad Pawar Health News: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवारांची प्रकृती अचानक बिघडल्याची बातमी समोर येत असून मागील अनेक दिवसांपासून बारामतीत असलेले शरद पवार प्रकृतीसंदर्भात कारणांमुळे पुण्याला आले आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 9, 2026, 02:50 PM IST
मोठी बातमी! शरद पवारांची तब्येत अचानक बिघडली; उपचारासाठी बारामतीहून पुण्यात दाखल
पुण्यात होणार वैद्यकीय तपासणी (प्रातिनिधिक फोटो)

Sharad Pawar Health News: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची तब्येत अचानक बिघडल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रकृती अस्वस्थ वाटत असल्याने शरद पवार हे उपचारासाठी पुण्यातील रूबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल होणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील ३० मिनिटांत शरद पवार रूबी हॉल क्लिनिकमध्ये पोहोचणार असून तिथे त्यांच्यावर तज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी व उपचार करण्यात येणार आहेत.

रूबी हॉल क्लिनिकचे ज्येष्ठ डॉक्टर डॉ. सायमन ग्रँट हे शरद पवार यांच्यावर उपचार करणार आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत वैद्यकीय अपडेटची प्रतीक्षा आहे.

