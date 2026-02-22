English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sharad Pawar Health Update: प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे शरद पवार रुग्णालयात दाखल, पुढील 2 दिवस घेणार उपचार!

Sharad Pawar Health Update: डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शरद पवार पुढील दोन दिवस या रुग्णालयात राहून उपचार घेणार आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 22, 2026, 11:06 AM IST
Sharad Pawar Health Update: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना उलट्यांचा त्रास झाल्याने शरीरात पाण्याची कमतरता म्हणजे डीहायड्रेशन झाले आहे. यामुळे त्यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये उपचार घेण्यासाठी दाखल करण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शरद पवार पुढील दोन दिवस या रुग्णालयात राहून उपचार घेणार आहेत. त्यांची तब्येत आता पूर्णपणे स्थिर आणि व्यवस्थित असल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले आहे.

काय घडलं नेमकं?

शरद पवार यांना अचानक उलट्या होण्याचा त्रास जाणवला. यामुळे त्यांच्या शरीरातील पाणी आणि आवश्यक खनिजे कमी झाली. डीहायड्रेशनमुळे थकवा आणि कमजोरी जाणवू शकते, म्हणून त्यांच्या कुटुंबीयांनी तातडीने रुग्णालयात नेले. रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी लगेच त्यांची तपासणी सुरू केली. शरद पवार यांची रक्ताची चाचणी करण्यात आली. तसेच त्यांचा सीटी स्कॅनही करण्यात आला. या दोन्ही महत्त्वाच्या चाचण्यांचे रिपोर्ट पूर्णपणे नॉर्मल आहेत. कुठल्याही प्रकारची गंभीर समस्या किंवा आजार दिसून आला नाही, असे डॉक्टरांनी सांगितले.

सुप्रिया सुळे वडिलांसोबत

या वेळी शरद पवार यांच्यासोबत त्यांच्या कन्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे देखील रुबी हॉल रुग्णालयात पोहोचल्या आहेत. सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या वडिलांची वैद्यकीय व्यवस्था आणि देखभाल स्वतः हाताळली. 

रूटीन चेकअप

हे फक्त रूटीन चेकअपसाठीच आहे. यापूर्वी शरद पवार यांना १० दिवसांचा औषधांचा कोर्स देण्यात आला होता. तो कोर्स आता पूर्ण झाला आहे. औषधे संपल्यानंतर डॉक्टर नेहमी रुग्णाची नियमित तपासणी करतात, जेणेकरून सर्व काही ठीक आहे याची खात्री पटते. त्यामुळे शरद पवार यांना फक्त या साध्या चेकअपसाठी रुग्णालयात आणले गेल्याची माहिती देण्यात आली होती.

काय म्हणाले डॉक्टर?

रुग्णालयातील डॉक्टर म्हणाले, “शरद पवार यांची तब्येत एकदम व्यवस्थित आहे. आम्ही त्यांना केवळ दोन दिवस निरीक्षणाखाली ठेवत आहोत. पाणी आणि इतर आवश्यक गोष्टींची पातळी पूर्ववत करण्यासाठी साधे उपचार चालू आहेत. सर्व रिपोर्ट नॉर्मल असल्याने काळजी करण्यासारखे काहीच नाही.” 

कार्यकर्त्यांना दिलासा 

शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अनुभवी आणि लोकप्रिय नेते आहेत. त्यांच्या तब्येतीची बातमी ऐकून समर्थक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये काळजी पसरली होती. पण डॉक्टरांच्या या आश्वासक माहितीने सर्वांना दिलासा मिळाला आहे. शरद पवार यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. दोन दिवस रुग्णालयात राहिल्यानंतर ते घरी परततील आणि आपल्या नेहमीच्या कामात व्यस्त होतील, अशी अपेक्षा आहे.

