Marathi News
Adani On Sharad Pawar: गौतम अदानी आधी पाया पडले आणि नंतर म्हणाले, 'शरद पवार माझे...'

Adani On Sharad Pawar: दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आघाडीबाबत वेगवान घडामोडी होत असताना बारामतीत शरद पवार , अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे हे तिघे गौतम अदानींसोबत एका कार्यक्रमासाठी एकत्र आले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 28, 2025, 03:16 PM IST
Adani On Sharad Pawar: गौतम अदानी आधी पाया पडले आणि नंतर म्हणाले, 'शरद पवार माझे...'
गौतम अदानी

Adani On Sharad Pawar: बारामतीमध्ये आज पवार कुटुंबीय एकाच मंचावर आले होते. विद्या प्रतिष्ठानच्या एआयच्या इमारतीचं उदघाटनाच्या कार्यक्रमाला काका-पुतण्यात एकाच मंचावर होते. विशेष म्हणजे उद्योगपती गौतम अदानीही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. यावेळी बोलताना गौतम अदानी यांनी शरद पवार यांचे कौतूक केले. काय म्हणाले गौतम अदानी? सविस्तर जाणून घेऊया. 

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आघाडीबाबत वेगवान घडामोडी होत असताना बारामतीत शरद पवार , अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे हे तिघे गौतम अदानींसोबत एका कार्यक्रमासाठी एकत्र आले. बारामतीत शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचं उद्योगपती गौतम अदानी यांनी उदघाटन केलं. या कार्यक्रमासाठी अदानी बारामतीत दाखल झाले त्यावेळी अदानींच्या स्वागताला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह रोहित पवारसुद्धा पोहोचले. आमदार रोहित पवार यांनी यावेळी अदानी यांच्या कारचे सारथ्य केले तर बाजूला अजित पवार बसले होते. यानंतर ताफा विद्या प्रतिष्ठानकडे गेला.यावेळी अवघं पवार कुटुंबीय अदानींच्या स्वागताला हजर होते. अदानी यांनी 2022 मध्ये बारामतीला भेट दिली होती. जिथे त्यांनी विज्ञान आणि नवोन्मेष क्रियाकलाप केंद्राच्या उद्घाटनात भाग घेतला होता. माजी  केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार  गौतम अदानी , उपमुख्यमंत्री अजित पवार ,माळेगांवच्या शरद पवारांच्या गोविंद बाग निवासस्थानी दाखल झाले.सर्व पवार कुटुंबासह अदानींनी भोजनाचा आस्वाद घेतला.

अदानींसोबत आल्याने चर्चांना उधाण 

बारामतीत शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे हे तिघे गौतम अदानींसोबत एका कार्यक्रमासाठी एकत्र आल्यानं चर्चेला उधाण आलंय. शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचं उद्योगपती गौतम अदानी यांनी उदघाटन केलं.मात्र यावरुन राजकीय चर्चा सुरु झाल्यात.बारामतीमध्ये अनेकसंस्था आहेत त्यामुळे या कार्यक्रमाला राजकीय चष्यातून पाहू नये अशी प्रतिक्रीया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी दिलीये. तर शरद पवार हे सर्वसमावेशक व्यक्तीमत्व असल्याचं संजय राऊत म्हणालेत. नेहमी अंबानी अदानी यांच्यावर टीका करणा-या राऊतांचं दुहेरी धोरण उघडकीस आल्याचा टोला नवनाथ बन यांनी लागवलाय.

शरद पवारांचा पक्ष फोडण्यात गौतम अदानींच्या भावाचा सहभाग होता अशी माझी ऐकीव माहिती आहे, असा खळबळजनक दावा संजय राऊतांनी केलाय.शरद पवार आणि गौतम अदानी यांचे संबंध राजकीय नाहीत.कौटुंबिक आणि व्यक्तिगत आहेत. त्यामुळे आपल्या कार्यक्रमाला कुणाला बोलवायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असतो. त्यांनी गौतम अदाणींना बोलावलं असेल आणि त्यासाठी पवारांचे संपूर्ण कुटुंब ज्यांनी पक्ष फोडला ते अजित पवार सुद्धा उपस्थित असतील तर तो त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. असं राऊत म्हणालेत. 

काय म्हणाले गौतम अदानी? 

मला या कार्यक्रमाला बोलावल्याबद्दल मी आभारी आहे. हा ऐतिहासिक क्षण आहे.काही अशी ठिकाण असतात जी नकाशावरील बिंदू नसतात. ते प्रगती, परिवर्तन आणि असिम शक्यतांचे प्रतिक बनतात. बारामती हे प्रतिक आहे. बारामतीला शरद पवारांच्या रुपाने व्हिजनरी नेता लाभलाय. जे माझे मेंटोरदेखील आहे. 3 दशकांपासून मी त्यांना ओळखतो हे माझे भाग्य आहे. माहितीपलिकडे त्यांचे व्हिजन दृष्टी असते. माझ्यासाठी ते मेंटोर आहेत. बारामीतीला मी अनेकवेळा आलोय. त्यावेळी मला शरद पवारांचे व्हिजन दिसते. लोकल मार्केट, शिक्षण, इंडस्ट्री पॉलिसी, स्टार्टअप अशा विविध गोष्टींनी शरद पवारांनी बारामतीत बदल केलाय. त्यांच्याकडे बारामतीच्या विकासाची ब्लू प्रिंट आहे. शेतीपासून विविध राष्ट्रीय मुद्द्यांवरही या राष्ट्रीय नेत्याची भूमिका महत्वाची असते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
sharad pawargautam adanipolitics newsGautam Adani on BaramatiBaramati news

