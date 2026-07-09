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शरद पवारांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट का घेतली? महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठ्या घडामोडीची इनसाईड स्टोरी

शिंदेंच्या दालनात शिंदे-शरद पवारांची भेट झाली. शिंदे-पवार भेटीची इनसाईड स्टोरी  झी 24 तासच्या हाती लागली आहे. ऑपरेशन तुतारीची चर्चा असताना भेटीला महत्त्व आले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 09, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:43 PM IST
शरद पवारांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट का घेतली? महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठ्या घडामोडीची इनसाईड स्टोरी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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