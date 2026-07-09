/शरद पवारांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट का घेतली? महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठ्या घडामोडीची इनसाईड स्टोरी

Sharad Pawar Eknath Shinde Meet : राष्ट्रवादी SPचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीची महाराष्ट्राच्या राजकारणात जोरदार चर्चा रंगली आहे. शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनातच त्यांची भेट घेतली. यावेळी शरद पवांराचे काही आमदार आणि खासदार देखील उपस्थित होते. याच भेटीची इनसाईड स्टोरी झी 24 तासच्या हाती लागली आहे. या भेटीचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. मात्र, भेटीनंतर शिंदेंच्या दालनात आमदारांची बैठक घेऊन पवारांनी वेगळाच संदेश दिल्याची चर्चा आहे. 'मेसेज पॉलिटिक्स'करत पवारांनी नवा राजकीय डाव टाकल्याचीही चर्चा आहे.
या भेटीतून संवादाची सर्व दारं खुली ठेवण्याची भूमिका पवारांनी घेतल्याची देखील चर्चा आहे. शिंदेंची भेट घेऊन पवारांनी नेमका कुणाला संदेश देण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे. ऑपरेशन टायगरमुळे एकनाथ शिंदे यांचे फक्त महाराष्ट्रच नाही कर दिल्लीत देखील राजकीय वजन वाढले आहे. यामुळे शरद पवार यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
या भेटीनंतर पवारांनी आपल्या आमदारांची बैठकही त्याच दालनात घेतली. ऑपरेशन टायगर नंतर ऑपरेशन तुतारी होणार असल्याची चर्चा राज्यात होत आहे. या पार्श्वभूमीवरून या भेटीला महत्व प्राप्त झाले. एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी शरद पवार यांनी भेटायला जावे याचे राजकीय वजन तितकं मोठं आहे.
शरद पवार भेटीसाठी आल्याचे कळाल्यावर एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रीमंडळाची बैठक सोडून शरद पवार यांना येऊन भेटले. शरद पवार यांनी आपल्या आमदार, मोजके खासदारांच्या समोर एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात भेट आणि बैठक घेऊन आमदारांना संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ऑपरेशन तुतारीची चर्चा असताना पवारांनी शिंदेंची भेट घेऊन राजकीय संदेश दिल्याची चर्चा रंगली आहे. याशिवाय संवादाची सर्व दारं खुली ठेवण्याची पवारांची भूमिका असल्याचं बोललं जात. तसंच या भेटीतून पवारांनी कुणाला अप्रत्यक्ष संदेश दिलाय का याचीही चर्चा रंगली आहे.
NDAसोबत जाण्याच्या चर्चेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात देखील खळबळ माजली आहे. काही आमदार नाराज असल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आमदारांची विधिमंडळात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांबाबत आमदारांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना थेट प्रश्न विचारले. पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार की एनडीएचा घटक पक्ष होणार याबत आमदारांनी स्पष्टता मागितली. यावेळी काही आमदारांनी जर काँग्रेससोबत जायचे असेल तर आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल,अशी ठाम भूमिका मांडली. बैठकीत आमदार रोहित पवार यांनी भाजपसोबत जाण्यास तीव्र विरोध दर्शवला. तकचं नाही तर ते या बैठकीतून बाहेर पडल्यीचेही समजते. या बैठकीनंतर बुधवारी शरद पवार यांच्या उपस्थितीत विधान भवनात झालेल्या बैठकीला रोहित पवार गैरहजर होते. त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजीचा लाट असल्याचे समजते.