/शरद पवार गटाचे 3 आमदार भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या भेटीला; राजकीय चर्चांना उधाण; नवा ट्वीस्ट काय?

NCP MLA: सोलापूर विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आलाय. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या सोलापूर दौऱ्यादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे तीन आमदार त्यांच्या भेटीसाठी पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे ही भेट महायुतीच्या महत्त्वाच्या बैठकीपूर्वी झाल्याने या घडामोडींना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आगामी विधानपरिषद निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांवर या भेटीचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सोलापूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे माळशिरसचे आमदार उत्तम जानकर, माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील आणि करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. विरोधी राजकीय विचारधारेतील नेत्यांची ही भेट असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या भेटीमागे नेमका राजकीय हेतू काय आहे, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
सोलापूर विधानपरिषद निवडणुकीसाठी भाजपकडून राजेंद्र राऊत तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडून वसंतराव देशमुख यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. या निवडणुकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींची मते निर्णायक ठरणार आहेत. अशा वेळी विरोधी पक्षातील आमदारांची भाजप नेतृत्वाशी झालेली भेट निवडणुकीतील संभाव्य रणनीती आणि मतांच्या गणिताशी जोडून पाहिली जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने वसंतराव देशमुख यांना उमेदवारी दिल्यानंतर आमदार उत्तम जानकर यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. इतकेच नव्हे तर विधानपरिषद निवडणुकीतील मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली होती. त्यामुळे त्यांच्या या नव्या हालचालीकडे राजकीय निरीक्षक विशेष लक्ष ठेवून आहेत.
रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत सोलापुरात महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचीही उपस्थिती होती. मात्र बैठकीपूर्वीच राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी भाजप नेतृत्वाशी संवाद साधल्याने राजकीय पडद्यामागे काही नवी समीकरणे तयार होत आहेत का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या भेटीचा निवडणुकीतील मतदानाच्या भूमिकेशी संबंध आहे का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
सध्या या भेटीबाबत कोणत्याही पक्षाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. मात्र विधानपरिषद निवडणूक जवळ येत असताना घडलेल्या या घटनाक्रमामुळे सोलापूरसह राज्याच्या राजकारणात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. येत्या काही दिवसांत या आमदारांची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतरच या भेटीचे खरे राजकीय परिणाम समोर येणार आहेत. सध्या मात्र या भेटीने विधानपरिषद निवडणुकीच्या राजकीय वातावरणात चांगलीच खळबळ उडवली आहे.