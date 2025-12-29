Sharad Pawar NCP First List of Candidates: शरद पवारांनी उमेदवारांची पहिली यादी केली जाहीर, NCP च्या यादीत फक्त 7 नावं, कोण आहेत हे उमेदवार?

Sharad Pawar NCP announce First List of Candidates for BMC Election: सर्वात श्रीमंत महापालिका असणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपा, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसने आपली पहिली उमेदवारी यादी जाहीर केली आहे. युती, आघाडी आणि जागावाटपांमध्ये अडकल्यानंतर अखेर पक्षांकडून उमेदवार जाहीर होऊ लागलेत. मुंबईत ठाकरे बंधूंच्या युतीसोबत शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस लढणार की नाही? हे उद्या स्पष्ट नाही. जागा वाटपावरुन ही युती अडली असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपली पहिली उमेदवार यादी जाहीर केली आहे.
मुंबई महापालिकेसाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पहिल्या यादीत फक्त 7 उमेदवारांची नावं जाहीर केली आहेत.
1) वॉर्ड क्रमांक - 43 - अजित रावराणे
2) वॉर्ड क्रमांक 140 - संजय भिमराव कांबळे
3) वॉर्ड क्रमांक 78 - रदबा जावेद देऊलकर
4) वॉर्ड क्रमांक 48 - गणेश शिंदे
5) वॉर्ड क्रमांक 70 रुही मदन खानोलकर
6) वॉर्ड क्रमांक 51 - आरती सचिन चव्हाण
7) वॉर्ड क्रमांक 112 - मंजू रविंद्र जायस्वाल
पक्षाचे मुंबई विभागीय निवडणूक प्रभारी अध्यक्ष श्री. मिलिंद कांबळे आणि सहअध्यक्ष श्री. सोहेल सुभेदार यांच्या मान्यतेने 'बृहन्मुंबई महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२६' साठी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात येत आहे. सर्व उमेदवारांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!
पक्षाचे मुंबई विभागीय निवडणूक प्रभारी अध्यक्ष श्री. मिलिंद कांबळे आणि सहअध्यक्ष श्री. सोहेल सुभेदार यांच्या मान्यतेने 'बृहन्मुंबई महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२६' साठी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात येत आहे. सर्व उमेदवारांना मनःपूर्वक शुभेच्छा! असं राष्ट्रवादी काँग्रेसने यादी जाहीर करताना म्हटलं आहे.