राजकारणातून मोठी बातमी! शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये मोठे फेरबदल

दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण होणार अशा बातम्या राजकीय वर्तुळात चर्चा होत असताना शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून मोठी बातमी समोर येत आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शनिवारी राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीची बैठक संपन्न झाली. त्यानंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून 10 प्रवक्त्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या 10 प्रवक्त्यांवर राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाची भूमिका मांडण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला पक्षाचे महत्त्वाचे नेते प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, माजी मंत्री जयंत पाटील, माजी मंत्री अनिल देशमुख, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार जितेंद्र आव्हाड, माजी मंत्री राजेश टोपे, खासदार डॉ अमोल कोल्हे, खासदार निलेश लंके, माजी खासदार फौजियाताई खान, राजेंद्रजी शिंगणे, माजी आमदार ॲड. अशोकबापू पवार आले होते. या बैठकीत राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी 10 प्रवक्त्यांची नावं ठरवण्यात आली. अनुभवी जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह तरुण कार्यकर्ते अनिश गवांदे, महेबूब शेख, हेमाताई पिंपळे यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे