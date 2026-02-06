English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • मुंबई महापौर निवडणुकीआधी राज आणि उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने फिरवले काटे

मुंबई महापौर निवडणुकीआधी राज आणि उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने फिरवले काटे

NCP to join Mahayuti in BMC: मुंबईत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीआधी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठा धक्का दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 6, 2026, 11:43 AM IST
मुंबई महापौर निवडणुकीआधी राज आणि उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने फिरवले काटे

NCP to join Mahayuti in BMC: मुंबईत राज ठाकरेंची मनसे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीआधी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठा धक्का दिला आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत सोबत असणारी शरद पवारांची राष्ट्रवादी महायुतीला पाठिंबा देणार आहे. मुंबई महापालिकेतील राष्ट्रवादी शरद पवारांचे एकमेव नगरसेवक अजिंक्य रावराणे महायुतीच्या गोटात सामील झाले आहेत. यामुळे ठाकरे बंधूंसमोर आता नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाने एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला आहे. मुंबई महापालिकेत दोन्ही राष्ट्रवादी शिंदेंना पाठिंबा देण्याकरता एकत्र आल्याचं चित्र आहे. ठाकरेंसोबत लढलेल्या राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाने महापौर निवडणुकीआधी बाजू बदलली आहे. प्रभागातील निधीकरता, विकासाकरता महायुतीसोबत जात असल्याचं अजिंक्य रावराणेयांनी म्हटलं आहे. एकनाथ शिंदेंसोबतच्या चर्चेनंतर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षानं भूमिका बदलल्याची माहिती आहे. अजिंक्य रावराणे 2 वाजता कोकण भवनात जाणार आहेत. दरम्यान भाजपा नगरसेवक नवनाथ बन यांनी ठाकरेंची शिवसेना महापालिकेत एकटीच राहील असा टोला लगावला आहे. 

महापौर निवडणुकीत ठाकरेंचा उमेदवार?

मुंबईत महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत आता चुरस आणखी वाढली आहे. कारण आता ठाकरेंची शिवसेना महापौर, उपमहापौर निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महापालिका महापौरपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर ठरला आहे. 2 दिवसांनंतर म्हणजेच 7 फेब्रुवारीला महापौरपदासाठी अर्ज स्विकारले जाणार आहेत. मात्र मुंबई महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत आता चुरस आणखी वाढली आहे. कारण ठाकरेंची शिवसेना महापौर, उपमहापौर निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे. तर भाजपचा महापौर बसणं हा मुंबईसाठी काळा दिवस असेल असं म्हणत संजय राऊतांनी हल्लाबोल केला आहे. 

11 फेब्रुवारीला मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाची घोषणा करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. 11 फेब्रुवारीला दुपारी 12 वाजता विशेष सभेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तर महापौरपादासाठी अर्ज मागे घेण्याची वेळ सभागृह भरण्याच्या 15 मिनिटं आधी असणार आहे.

मुंबई महापालिकेतील पक्षीय बलाबल कसं आहे?

भाजप- 89
शिवसेना (UBT)- 65
शिवसेना (शिंदे)- 29
काँग्रेस - 24 
मनसे- 6 
एमआयएम- 8 
राष्ट्रवादी- 3 
समाजवादी पक्ष- 2 
राष्ट्रवादी (श.प.) - 1 
----------------
एकूण- 227

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
sharad pawarNCPRaj Thackeraymnsuddhav thackeray

इतर बातम्या

महाराष्ट्र हादरला! प्रसिद्ध व्यवसायिकाची 17 व्या मजल्यावरून...

महाराष्ट्र बातम्या