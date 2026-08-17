/मोठी बातमी! थोड्याच वेळात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची घेणार भेट, कारण...

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचं शिष्टमंडळ आज थेट निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहे. विशेष म्हणजे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ महाराष्ट्र मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना भेटणार आहे. शरद पवारांची राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएसोबत जाणार असल्याच्या दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणाची चर्चा रंगत असतानाच ही भेट होणार असल्याने वेगवेगळ्या शक्यतांबद्दल दबक्या आवाजात या भेटीमागील कारण काय असावं अशी विचारणा होत आहे. मात्र ही भेट का घेतली जाणार आहे हे पक्षाकडूनच स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शिष्टमंडळ आज सकाळी 11 वाजता निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहे. एसआयआर म्हणजेच निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेसंदर्भात ही भेट होणार आहे. या मोहिमेदरम्यान सुरु असलेली अनियमितता अधोरेखित करण्यासाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं शिष्टमंडळ आज निवडणूक आयोगाला भेटणार आहे. या शिष्टमंडळामध्ये शशिकांत शिंदे, रोहित पवार, मेहबूब शेख, मुंबई अध्यक्ष अशी मंडळी आहेत. हे सर्वजण महाराष्ट्र मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची (सीईओंची) भेट घेणार आहेत.
पक्षाने एसआयआरसाठी मुदतवाढीची मागणी केली आहे. अनेक मतदारांचे फॉर्म गोळा न झाल्याचे, ASDDO (Absent-Shifted-Dead-Duplicate-Others) श्रेणीतील नावे आणि घरपोच पडताळणीबाबत चिंता शरद पवारांच्या पक्षाने व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात निवडणूक लवकर नसताना एसआयआर घाईघाईने का सुरू आहे, याबाबत याआधीच रोहित पवारांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पश्चिम बंगालमधील उदाहरण देत “बंगाल पॅटर्न” लागू होत असल्याची भीती रोहित पवारांनी व्यक्त केली होती.
खास बाब म्हणजे याआधीही शरद पवारांच्या पक्षातील नेत्यांनी एसआयआर प्रक्रियेतील त्रुटी, मतदार याद्यांमधील विसंगती आणि पारदर्शकतेबाबत मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन दिले होते. जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांची यापूर्वी भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलं होतं. याशिवाय, ऑक्टोबर 2025 मध्ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यासह सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन निवडणूक प्रक्रिया व सुधारणांबाबत निवेदन देण्यात आलं होतं.
या आगामी भेटीसंदर्भात बोलताना शशिकांत शिंदेंनी निवडणूक आयोगाला इशारा दिला आहे. "निवडणूक आयोगाने आमचे म्हणणे आणि मागण्या ऐकल्या तर ठीक नाहीतर आम्ही कोर्टात जाऊ," असं शशिकांत शिंदे म्हणाले आहेत.