/एक आमदार सोडून शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष NDAसोबत जाणार? जयंत पाटलांच्या उपस्थितीत झाला मोठा निर्णय?

Sharad pawar NCP Join NDA : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एक मोठा राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष भविष्यात NDA सोबत जाण्यासंदर्भात पक्षांतर्गत चर्चा सुरू झाल्याची माहिती मिळत आहे. आता या राजकीय घडामोडीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. जयंत पाटलांच्या नेतृत्वात पवारांच्या राष्ट्रवादी आमदारांची एक बैठक पार पडली. एक आमदार सोडून शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष NDAसोबत जाणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएसोबत जाणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. या चर्चेमुळे महाराष्ट्रात घडत असलेल्या राजकीय घडामोडींकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात आमदारांची बैठक झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. जयंत पाटलांच्या नेतृत्वात झालेल्या या बैठकीला रोहित पवार वगळता सर्व आमदार उपस्थित होते अशी माहिती देकील सूत्रांकडून मिळालू आहे. यावरुनच खासदार संजय राऊत यांनी मोठं वक्तव्य केलंय. मोदी-शाहांसारख्या बाह्यशक्ती पक्षांमध्ये अडचणी निर्माण करत असल्याचं राऊतांनी म्हटल आहे.
NDAसोबत जाण्याच्या चर्चेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात अंतर्गत नाराजी असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आमदारांची विधिमंडळात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांबाबत आमदारांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना थेट प्रश्न विचारल्याची माहिती समोर आली. पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार की एनडीएचा घटक पक्ष होणार? अस थेट प्रश्न विचारत आमदारांनी माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांबाबत स्पष्टता मागितल्याचेही समजते.
यावेळी काही आमदारांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. जर काँग्रेससोबत जायचे असेल तर आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल अशी ठाम भूमिका आमदारांनी मांडल्याची माहिती समोर आली. आमदार रोहित पवार यांनी भाजपसोबत जाण्यास तीव्र विरोध दर्शवला. इतकचं नाही तर या विषयावर कोणतीही चर्चा ना करताच आमदार रोहित पवार बैठकीतून बाहेर गेले.
राहित पवार यांच्या या भूमिकेमुळे पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील अंतर्गत नाराजी जाहीरपणे समोर आली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या बैठकीनंतर शरद पवार यांच्या उपस्थितीत विधान भवनात एक बैठक पार पडली. या बैठकीआधी शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. या बैठकीला देखील रोहित पवार यांनी दांडी मारली. रोहित पवार यांचा विरोध दिसून येत आहे.