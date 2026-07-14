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एक आमदार सोडून शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष NDAसोबत जाणार? जयंत पाटलांच्या उपस्थितीत झाला मोठा निर्णय?

शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष NDAसोबत जाणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.  जयंत पाटलांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीत मोठा निर्णय झाल्याचे समजते. एका आमदार मात्र, NDA मध्ये सहभागी होणार नाही. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 14, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:54 PM IST
एक आमदार सोडून शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष NDAसोबत जाणार? जयंत पाटलांच्या उपस्थितीत झाला मोठा निर्णय?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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