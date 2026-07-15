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शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार? पवारांसोबत असलेल्या काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रिया

शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार असल्याची चर्चा सुरु असून या अनुषंगाने मोठ्या राजकीय हालचाली सुरु झाल्या आहेत. अशातच यावर काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:34 PM IST
शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार? पवारांसोबत असलेल्या काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रिया

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार? पवारांसोबत असलेल्या काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रिया
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