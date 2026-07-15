/शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार? पवारांसोबत असलेल्या काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रिया

Sharad pawar NCP Join NDA : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA मध्ये सहभागी होणार या चर्चेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष हा महाविकास आघाडी मधील प्रमुख घटक पक्ष आहे. यामुळे पवारांच्या राष्ट्रावादीच्या हालचालींवर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनने नाराजी व्यक्त केली आहे. यानंतर आता काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पत्रकारांनी नाना पटोले यांना या संदर्भात प्रश्न विचारला असात ते म्हणाले तुम्ही प्रश्न विचारताना सांगितला आहे की शक्यता आहे म्हणजे फायनल काहीच नाही मूळ प्रश्न असा आहे की त्यांचा पक्ष आहे त्यांच्या पक्षांनी काय निर्णय घ्यायचा त्यांचा प्रश्न आहे. भाजप विशेष करून जे सरकार नरेंद्र मोदीच्या रूपाने आरएसएस चालवत आहे त्यांना संविधान मान्य नाही. तर, डेलीमिटेशन संविधानिक व्यवस्थेच्या ढाच्याला ते संपवायला निघाले. त्यामुळे काँग्रेस पूर्ण ताकतीने संविधानाच्या बाजूने उभा राहील ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. आमचे नेते राहुल गांधी यांनी ती भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आमचा प्रयत्न आहे की आमचे इंडिया अलाईन्सचे जेवढे लोक आहे त्यांना हे कळते कळत नसेल असं नाही त्यामुळे संविधान वाचविण्यासाठी सर्व पक्षाने एकत्रित यावं ही भूमिका आमची आहे. ज्या आरएसएसला भाजपला संविधान मान्य नाही ते दुसऱ्या पक्षाचे आमदार खासदार विकत घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नाही ऐकलं तर ईडी सीबीआय याचा वापर करून त्यांना आपल्या बाजूने वळविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे हे सगळ्यांना दिसत आहे. अंतर्मनातली जी भावना असते ती प्रत्येक व्यक्तीला आपलं देणं लागतं आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून देन लागतात ज्या संविधानामुळे तुम्ही आमदार खासदार झाला मंत्री झाला ते संविधानाच नसेल तुम्हाला आमदार खासदार काय ग्रामपंचायत मेंबर सुद्धा होता येणार नाही एवढा आम्ही म्हणू शकतो आणि तीच आमची भूमिका आहे असं नाना पटोले म्हणाले.
मला असं वाटत नाही मी विधानसभेत त्यांना विचारलं जयंत पाटील यांनी सांगितले की असं काही नाही. महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे फूट झाली तेव्हाचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये पेंडिंग राहिली आहे. त्यावर अजूनही निर्णय झाला नाही कायदेशीर बाबी तुम्ही त्याला म्हणता आहे. पक्ष विरोधी कायद्याच्या अंतर्गत त्यावर कारवाई करता आली असती. पण त्यावर का पडदा घातला ते कळत नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आमचे प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी आरक्षणाची सुरुवात केली. काँग्रेसने त्याला प्राधान्य दिले आहे. 31 टक्के आरक्षण महिलांना विधानसभेत द्यावं त्यासाठी कायदा पारित केला घटना दुरुस्ती केली ते आमच्या सरकारने. 2024 मध्ये घटनादुरुस्ती केली तेव्हा त्याला दुरुस्ती केलं नाही अनेक महिला खासदार आमदार सत्तेमध्ये पाहता आले असते. लोकसभेमध्ये राज्यसभेमध्ये केला आहे. हळुवारपणे त्याला 50% करता आला असता पण तसं केले नाही असं म्हणत त्यांनी सुप्रिया सुळे यांच्या भूमिकेवर भाष्य केले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या वतीने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नव्याने मांडण्यात येणाऱ्या महिला आरक्षण व मतदारसंघांच्या पुनर्रचना घटना दुरुस्ती विधेयकाला पवार गट पाठिंबा देणार आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केले आहे. त्यांनी या सगळ्या आरोपांमध्येही काहीही तथ्य नसल्याचे म्हटले. शिवसेना आणि भाजपकडून महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या आमदारांविषयी जाणीवपूर्वक अशा अफवा पसरवल्या जात असल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.