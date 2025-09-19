जयंत पाटलांचं CM फडणवीसांना पत्र! म्हणाले, 'बँकाकडून होत असलेली...'; लवकरच मोठा निर्णय?

Jayant Patil Letter To CM Devendra Fadnavis: राज्यात मागील काही आठवड्यांपासून होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करावी असं म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रातील 30 जिल्ह्यांतील सुमारे 17 लाख 85 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली आहेत. मुसळधार पावसामुळे नाल्यांना पूर आला असून, शेतीचे आणि ओढ्यालगत असलेल्या घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके पूर्णपणे पाण्याखाली गेली असून, शेतातील माती वाहून गेल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जयंत पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. जयंत पाटलांनी लिहिलेलं पत्र जसंच्या तसं...
महोदय,
राज्यात पावसाचे थैमान चालू असून गेल्या दोन महिन्यांत अतिवृष्टी, पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल 30 जिल्ह्यांतील तब्बल 17 लाख 85 हजार हेक्टरवरील पिके बाधित झाली आहेत. मुसळधार पावसामुळे नाल्याला पूर येऊन शेतीचे आणि ओढ्यालगत असलेल्या घरांचे नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके पुर्णपणे पाण्याखाली गेली आहेत. पावसामुळे शेतातील माती वाहून गेली आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात अडचणीत सापडला आहे.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ढिसाळ कार्यपध्दतीमुळे पंचनामे वेळेत होत नसून त्याची माहिती सर्व शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. पंचनामे झाले तरी वास्तव नुकसानाचे योग्य मुल्यमापन होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. पाऊस सर्वत्र पडलेला असल्यामुळे नुकसानही सर्वच शेतकऱ्यांचे झाले आहे. बँकांचे हप्ते कसे फेडायचे, मुलांचे शिक्षण कसे करायचे असे प्रश्न पिडीत शेतकरी करत आहेत.
त्यामुळे पीकविमा कंपन्यांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांना तातडीने विमा दावे अदा करण्याचे आदेश द्यावेत. बँकाकडून होत असलेली वसुलीची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी. शेतकऱ्यांसाठी अतिरीक्त बियाणे व खतांचा पुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा.
तरी, सरकारने पंचनाम्याच्या नावाखाली वेळकाढूपणा थांबवावा आणि शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करावी. केवळ पीक नुकसान नव्हे तर जनावरांचे, घरांचे व गोठ्यांचे नुकसान यासाठीही मदत जाहीर केली जावी.
जयंत पाटील यांनी स्वत: आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन हे पत्र शेअर केलं आहे.
राज्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे तब्बल ३० जिल्ह्यांतील लाखो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिके, घरे, जनावरे, गोठे पाण्याखाली गेले असून शेतकरी संकटात सापडले आहेत. बळीराजा इतक्या अडचणीत असताना या सरकारच्या हृदयाला पाझर कसा फुटत नाही?
सरकारने राज्यात तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर… pic.twitter.com/8vW73Vzxqw
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) September 18, 2025
आता या पत्रावर मुख्यमंत्री फडणवीस काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मुख्यमंत्री काही मोठा निर्णय जाहीर करणार का याबद्दल मागील काही दिवसांपासून चर्चा सुरु असतानाच जयंत पाटलांनी हे पत्र लिहिलं आहे, हे विशेष!
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे?
