Marathi News
जयंत पाटलांचं CM फडणवीसांना पत्र! म्हणाले, 'बँकाकडून होत असलेली...'; लवकरच मोठा निर्णय?

Jayant Patil Letter To CM Devendra Fadnavis: आता शरद पवारांच्या पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी पाठवलेल्या या पत्रावर मुख्यमंत्री फडणवीस काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 19, 2025, 08:09 AM IST
जयंत पाटलांनी स्वत: शेअर केला व्हिडीओ

Jayant Patil Letter To CM Devendra Fadnavis: राज्यात मागील काही आठवड्यांपासून होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करावी असं म्हटलं आहे. 

महाराष्ट्रातील 30 जिल्ह्यांतील सुमारे 17 लाख 85 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली आहेत. मुसळधार पावसामुळे नाल्यांना पूर आला असून, शेतीचे आणि ओढ्यालगत असलेल्या घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके पूर्णपणे पाण्याखाली गेली असून, शेतातील माती वाहून गेल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जयंत पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. जयंत पाटलांनी लिहिलेलं पत्र जसंच्या तसं...

महोदय,

राज्यात पावसाचे थैमान चालू असून गेल्या दोन महिन्यांत अतिवृष्टी, पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल 30 जिल्ह्यांतील तब्बल 17 लाख 85 हजार हेक्टरवरील पिके बाधित झाली आहेत. मुसळधार पावसामुळे नाल्याला पूर येऊन शेतीचे आणि ओढ्यालगत असलेल्या घरांचे नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके पुर्णपणे पाण्याखाली गेली आहेत. पावसामुळे शेतातील माती वाहून गेली आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात अडचणीत सापडला आहे.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ढिसाळ कार्यपध्दतीमुळे पंचनामे वेळेत होत नसून त्याची माहिती सर्व शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. पंचनामे झाले तरी वास्तव नुकसानाचे योग्य मुल्यमापन होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. पाऊस सर्वत्र पडलेला असल्यामुळे नुकसानही सर्वच शेतकऱ्यांचे झाले आहे. बँकांचे हप्ते कसे फेडायचे, मुलांचे शिक्षण कसे करायचे असे प्रश्न पिडीत शेतकरी करत आहेत.

त्यामुळे पीकविमा कंपन्यांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांना तातडीने विमा दावे अदा करण्याचे आदेश द्यावेत. बँकाकडून होत असलेली वसुलीची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी. शेतकऱ्यांसाठी अतिरीक्त बियाणे व खतांचा पुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा.

तरी, सरकारने पंचनाम्याच्या नावाखाली वेळकाढूपणा थांबवावा आणि शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करावी. केवळ पीक नुकसान नव्हे तर जनावरांचे, घरांचे व गोठ्यांचे नुकसान यासाठीही मदत जाहीर केली जावी. 

जयंत पाटील यांनी स्वत: आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन हे पत्र शेअर केलं आहे.

आता या पत्रावर मुख्यमंत्री फडणवीस काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मुख्यमंत्री काही मोठा निर्णय जाहीर करणार का याबद्दल मागील काही दिवसांपासून चर्चा सुरु असतानाच जयंत पाटलांनी हे पत्र लिहिलं आहे, हे विशेष! 

FAQ

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे?
महाराष्ट्रातील 30 जिल्ह्यांतील सुमारे 17 लाख 85 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली आहेत. मुसळधार पावसामुळे नाल्यांना पूर आला असून, शेतीचे आणि ओढ्यालगत असलेल्या घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके पूर्णपणे पाण्याखाली गेली असून, शेतातील माती वाहून गेल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. 

पंचनाम्याच्या प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी काय आहेत?
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीमुळे पंचनामे वेळेत होत नाहीत आणि त्याची माहिती सर्व शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. पंचनामे झाले तरी वास्तव नुकसानाचे योग्य मूल्यमापन होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. 

पावसामुळे शेतकऱ्यांसमोर कोणत्या आर्थिक आणि कुटुंबीय समस्या उद्भवल्या आहेत?
पाऊस सर्वत्र पडल्यामुळे नुकसान सर्व शेतकऱ्यांचे झाले आहे. बँकांचे हप्ते कसे फेडायचे, मुलांचे शिक्षण कसे करायचे, असे प्रश्न पिडीत शेतकरी विचारत आहेत. यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी विमा आणि बँकिंग मदतीच्या मागण्या काय आहेत?
पीक विमा कंपन्यांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांना तातडीने विमा दावे अदा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आहे. तसेच, बँकाकडून होत असलेली वसुलीची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी, असे सांगितले जात आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी पंचनामा प्रक्रिया आवश्यक असून, वैयक्तिक तक्रारींवर थेट विमा मिळत नाही. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

