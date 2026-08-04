काँग्रेसने सुनेत्रा पवारांचा 'गुंगी गुडिया' उल्लेख केल्यानंतर पवार कुटुंबातून पहिली प्रतिक्रिया, रोहित पवार म्हणाले, 'त्या कधीच...'

काँग्रेसने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा गुंगी गुडिया उल्लेख केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस संतापली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची पत्रकार परिषद सुरु असतानाच थेट काँग्रेसच्या कार्यालयात घुसले आणि निषेध नोंदवला. यावेळी त्यांनी ज्यांनी पोस्ट केली आहे त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. मात्र हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गुंगी गुंडिया शब्दाचं समर्थन करत हा असंवैधानिक शब्द नसल्याचं म्हटलं. काँग्रेसवर टीका होत असताना महाविकास आघाडीमधील त्यांचा सहकारी पक्ष शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार दोन दिवसांच्या बीड दौऱ्यावर होत्या. यावेळी पत्रकार परिषदेत त्यांना बीडच्या कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र त्या उत्तर देण्याआधीच धनंजय मुंडेंनी पत्रकाराला रोखलं. यानंतर सुनेत्रा पवारांनीही उत्तर दिलं नाही. यावरुन महाराष्ट्र काँग्रेसने टीका करत सुनेत्रा पवारांना गुंगी गुडिया म्हटलं आहे. 'सुनेत्रा पवार, अजून किती दिवस गुंगी गुडीया बनून राहतील,' असा प्रश्न महाराष्ट्र काँग्रेसने एक्सच्या माध्यमातून विचारला आहे.
तिथल्या तिथे त्या नेत्याला हटकायला हवं होतं, जे दुर्देवाने झालं नाही असं रोहित पवार म्हणाले आहेत. गुंगी गुडिया असं म्हटलं आणि ते चुकीचं बोलले आहेत असं अजितदादांच्या पक्षातील लोकांना वाटतं असेल तर चुकीचं नाही. इंदिरा गांधी यांना देखील गुंगी गुडिया म्हटलं जायचं असंही ते म्हणाले आहेत.
पत्रकारांशी संवाद साधला जात होता तेव्हा बीड मधल्या वाढत्या गुन्हेगारी बदल प्रश्न विचारला असता तेव्हा आता तालुका स्तरावर असलेल्या एका नेत्याने वाईट पद्धतीने पत्रकाराला शांत बसायला लावलं जसे काय हेच गुंड आहेत. बीडमधले बहुतेक गुंड हे त्यांच्या ओळखीचे आहेत, एक मोठा गुंड जेलमध्ये आहे पण दमदाटी करून काल मुंडेकडून करण्यात आलं अशी टीका त्यांनी केली.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "ना हे सकारात्मकपणे घेऊ शकतो, ना नकारात्मकपणे घेऊ शकतो. अनेकांना अजितदादांची सवय झाली आहे. अजितदादा आक्रमक पद्धतीने भूमिका मांडायचे, बोलायचे. जर अन्याय झाला किती मोठा नेता तरी त्याला गप्प करायचे. पण तीच अपेक्षा तुम्ही सुनेत्रा काकींकडून ठेवणार असाल तर ती कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही. कारण कोणीच अजितदादांची जागा घेऊ शकणार नाही".
"त्या काळात काही लोकांनी नेहरुजींसोबत इंदिरा गांधी जायच्या तेव्हा त्या शांत असायच्या. तेव्हा त्या निरीक्षण करायच्या. लिहिणाऱ्या लोकांनी गुंगी गुडिया लिहिलं होतं. काही लोकांनी भाषणाच्या माध्यमातून उल्लेख केला होता. पण जेव्हा त्या पदाची जबाबदारी इंदिरा गांधींवर आली तेव्हापासून आजपर्यंत जे कोणी पंतप्रधान झाले त्यात नेहरुंनंतर सर्वोत्कृष्ट काम त्यांनीच केलं आहे. इंदिरा गांधींनंतर अनेकांचा नंबर लागतो. त्यामुळे हे चांगलंही आहे आणि वाईटही आहे," असं मत रोहित पवारांनी मांडलं आहे.