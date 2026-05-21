शरद पवारांच्या NCP चे प्रवक्ते विकास लवांडेंना अटक

Vikas Lawande Arrested: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना वाघोली पोलिसांनी अटक केली आहे. वारकरी संप्रदायाबाबत केलेलं विधान आणि त्यानंतर त्यांच्यावर करण्यात आलेली शाईफेक यांच्यामुळे ते काही दिवसांपूर्वी चर्चेत आले होते. याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. शाईफेक हल्ल्लायनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना त्यांना दुग्धाभिषेक घातला होता. शाईफेक हल्ल्याचं भाजपाच्या काही नेत्यांनी समर्थनही केलं होतं. दरम्यान यानंतर आता विकास लवांडे यांना अटक करण्यात आली आहे. ही अटक नेमकी कोणत्या गुन्ह्याखाली करण्यात आली आहे हे स्पष्ट झालेलं नाही.
वकील अशोक बेद्रे यांनी त्यांच्या अटकेची माहिती दिली आहे. याआधी विकास लवांडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत पोलीस माझ्या घरी रात्री अटकेसाठी आले होते अशी माहिती दिली होती.
"पुणे पोलिसांची चोर सोडून संन्याशाला फाशी. माझ्यावर जीवघेणा हल्ला करणारे गुंड संग्राम भंडारे व इतर सर्व आरोपी मोकाट असून वाघोली पोलीस स्टेशनचे पोलिस एका खोट्या फिर्यादीवरून कसलाही पुरावा नसताना मला अटक करण्यासाठी मला फोन न करता रात्री घरी आले मी घरी नव्हतो. कुटुंबीयांना माझ्या अटकेबाबत निरोप दिला कुटुंबांना घाबरवण्याचा हा प्रयत्न होता काय? असा माझा सवाल आहे? पोलीस मला फोन करू शकले असते. मी फरार नाही किंवा माफीवीर नाही. शासनाने मला जरूर अटक करावी मी पोलिसांना सहकार्य करणारा माणूस आहे कारण मी कायदा पाळणारा माणूस आहे कायदा हातात घेणारा माणूस नाही. सत्यासाठी लढत राहणार सत्याग्रही पद्धतीने जामीन , वकील ,दंड देणार नाही. पुणे पोलिसांनी मला जरूर अटक करावी मी तयार आहे. आता मला पुण्यातून पोलीस #वाघोली पोलीस स्टेशनला घेऊन चाललेले आहेत," असं विकास लवांडे यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
पुणे पोलिसांची चोर सोडून संन्याशाला फाशी.. — Vikas Lawande (@VikasLawande1) May 21, 2026
वारकरी संप्रदायातील घुसखोर कोण आहेत यासंदर्भात विकास लवांडे यांनी केलेल्या विधानावरुन त्यांच्यावर 9 मे रोजी शाईहल्ला करण्यात आला होता. विकास लवांडे यांनी वारकरी सांप्रदायातील घुसखोर असं पोस्टरच रिलीज केलं होतं. त्याचाच राग मनात धरून संग्राम भंडारे यांनी लवांडेवर आज शाईफेक हल्ला केला होता. हवेली तालुक्यातील आळंदी मातोबाची येथे हभप संग्राम भंडारे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह विकास लवांडे यांना गाठलं आणि अंगावर शाईच्या बाटल्या ओतल्या.