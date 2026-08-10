राष्ट्रवादी काँग्रेस NDA त सहभागी होणार? PM मोदींशी चर्चेत अंतिम निर्णय? NCP खासदाराने सगळंच सांगितलं, म्हणाले 'त्यांनी शरद पवारांच्या...'

शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएत सहभागी होणार असल्याच्या चर्चा सुरु असतानाच आज पक्षाचे खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटण्यासाठी पोहोचले होते. सुप्रिया सुळेंसह पक्षाच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. या भेटीचा व्हिडीओदेखील समोर आला आहे. दरम्यान य़ा भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली? एनडीएत सहभागी होण्यासंदर्भात बोलणं झालं का? डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देणार का? यासंदर्भात बैठकीत सहभागी खासदाराने सांगितलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी पंतप्रधानांशी महाराष्ट्राशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली. पंतप्रधानांनी सर्व काही लक्षपूर्वक ऐकून घेतले आणि ती समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले. शरद पवार यांच्या पक्षाच्या खासदारांनी महाराष्ट्रातील ज्योतिराव फुले, तुकडोजी महाराज, सावित्रीबाई फुले आणि अण्णाभाऊ साठे या चार मान्यवरांना भारतरत्न प्रदान करण्याची मागणी केली आहे. तसंट नवी मुंबई विमानतळाला D B. पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी केली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी दिली आहे.
आठ खासदारांनी प्रत्येकाच्या मतदारसंघातील मुद्दे मांडले आहेत. सभागृहाचं कामकाज होत नसल्याने जे मुद्दे पटलावर मांडता येत नाही त्यासंदर्भात पंतप्रधानांकडे समस्या मांडली आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे.
एनडीएमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, "जर कोणाच्या मनात शंका असतील तर आमच्या भेटीचा व्हिडीओ पाहावा. आम्ही पंतप्रधान मोदींना महात्मा फुले पगडी आमि उपरणं भेट दिली. तसंच राजदंड हातात असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा दिला आहे. त्याकडे पाहिलं तर शिव शाहू फुले आंबेडकर विचारधारेची ही प्रतिकं आहेत. त्या प्रतिकांना घेऊनच माननीय पंतप्रधानांचा सन्मान केला आहे. या भेटीत इतर कोणत्याही विषयावर चर्चा झालेली नाही".
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "डिलिमिटेशन बिल अजून आलेलं नाही किंवा या बिलासंदर्भात निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात कयास बांधण्याचं औचित्य नाही. आठही मतदारसंघातील मुद्दे चर्चेत होते. दिल्लीतून प्रश्न सुटणार असल्याने यासंदर्भात पंतप्रधानांना अवगत करणं यात काही चूक नाही. त्यांच्याकडे नाही तर तर कोणाकडे कैफियत मांडायची. याचा संदर्भ डिलिमिटेशन किंवा एनडीएत जाणार याच्याशी जोडायला नको"
"पंतप्रधान मोदींनी सर्व मुद्दे समजून घेतले. पुणे-नाशिक रेल्वेचाही मुद्दा मांडला. अन्य ठिकाणी प्रकल्प होऊ नये यासाठी आंदोलन होतं, पण येथे व्हावं यासाठी आंदोलन केलं जात आहे. त्यांनी तोडगा काढू असं आश्वासन दिलं. आरोग्यासंदर्भातील मुद्देही उपस्थित केले. राजकारणापेक्षा धोरणात्मक चर्चा झाली," असं त्यांनी सांगितलं.
"यासंदर्भात रेल्वे मंत्र्यांनहाी भेटून झालं आहे. तोडगा निघत नसेल तर तुम्हाला सर्वोच्च नेतृत्वाकडे जावं लागेल. चाकण एमआयडीसी दीड लाखांचा महसूल देत असून स्थिती पाहिली तर खड्ड्याचं साम्राज्य आहे. दोन किमी जाण्यासाठी दोन तास लागतात. शाळकरी मुलांना वाहनातून उतरुन पायी जावं लागतं. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारलाही पत्र दिलं आहे. दाद मिळत नसेल तर तर सर्वोच्च ठिकाणी मांडणं गरजेचं आहे. त्यांच्याकडून काय पावलं उचलली जातात पाहूयात. काही गोष्टी महाराष्ट्र तर काही केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित आहेत," असं ते म्हणाले.
कॅन्सरचं वाढत जाणारं प्रमाण आणि पीएम केअरमधील तरतुदींबद्दल सांगितलं असता, मोदींनी शरद पवारांचं कौतुक केल्याचं त्यांनी सांगितलं.