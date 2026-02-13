'शरद पवारांसह सर्वांनी अजित पवारांना...', राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाबाबत सर्वात मोठा गौप्यस्फोट

Shashikant Shinde on NCP Alliance: राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. विलिनीकरणानंतर पक्षाची संपूर्ण धूरा अजितदादांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय शरद पवारांसह सर्व नेत्यांनी केला होता असं त्यांनी आपल्या लेखात म्हटलं आहे. प्रदेशाध्यक्ष शशीकांत शिंदे यांनी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून अजित पवार यांना समर्पीत करण्यात आलेल्या मासिकाच्या अध्यक्षीय लेखात हा दावा केला आहे. याचाच अर्थ शरदचंद्र पवार यांचा पक्ष राष्ट्रवादीत विलिन करण्यास शरद पवार यांच्यासह अजित पवार यांचे ठरले होते असा दावा अध्यक्षीय लेखात करण्यात आला आहे.
"12 फेब्रुवारीला दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय माननीय पवार साहेबांच्या उपस्थितीत झाला होता, विलीनीकरणानंतर पक्षाची संपूर्ण धुरा अजितदादांकडे सुपूर्त करण्याचा निर्णयही साहेबांसह सर्व नेत्यांनी केला होता. कार्यकर्त्यांची तर तीच इच्छा व अपेक्षा होती. त्यासाठी ते आग्रही होते. पण मध्येच काळाने झडप घातली आणि दादांचे दोन्ही पक्ष एकत्र करण्याचे स्वप्न अपुरे राहिले. आता आपली सर्वांची जबाबदारी हे दोन्ही पक्ष एक करण्याची आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने आपले मन मोठे करून प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायला हवेत. राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण घडवून आणून पक्ष पुन्हा मजबुतीने उभा करणे हीच अजितदादांना खरी श्रद्धांजली ठरेल," असं शशिकांत शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
"अदृश्य शक्तीच्या कारवाया, धमक्या व खोट्यानाट्या षडयंत्र रचून केलेल्या आरोपांमुळे अजितदादांना राष्ट्रवादीतून बाहेर पडून वेगळा गट स्थापन करावा लागला होता याची आपल्याला कल्पना व जाणीव आहे. परंतु झालेली चुक आता पुन्हा दुरुस्त करायची या विचाराने दादा मागील चार-पाच महिन्यांपासून कामाला लागले होते. दोन्ही राष्ट्रवादींचे एकत्रीकरण करायचे असा निर्धार करून ते पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मा. जयंत पाटील, मा. पवार साहेब आणि आमच्याशी बोलत होते. महानगरपालिका व जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत त्यासाठीच त्यांनी जाणीवपूर्वक दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती घडवून आणली होती आणि स्वतः हिरीरीने प्रचाराची आघाडी सांभाळीत होते," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
"अजित पवारांचं नेतृत्व आधीही त्यांच्या पक्षातील सर्व नेत्यांना मान्य होतं. पण काही लोक ज्यांच्या इच्छा होत्या, त्यामुळे मतभेद निर्माण झाले होते. पण त्यांच्याही अनेकांना अजित पवारांचं नेतृत्व मान्य होतं. पण त्या विलिनीकरणासंदर्भात काय निर्णय झाला, काय ठरलं होतं, दादा आणि त्यांच्यात काय चर्चा झाली होती? यावर आता बोलण्यापेक्षा वर्तमान आणि भविष्यात काय करता येईल यावर चर्चा झाल्या पाहिजेत," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी सांगितलं आहे.
"सुनेत्रा पवार आता आमच्या पक्षाच्या सर्वेसर्वा आहेत. त्यांच्यासोबत जर चर्चा करायची असेल तर ते करु शकतात. पण ज्याप्रकारे ते चर्चेला समोर येत आहेत, त्यावरुन त्यांचा हेतू योग्य दिसत नाही. त्या हेतूवर आम्हाला शंका येते. कारण विलिनीकरणाच्या चर्चा माध्यमात होत नसतात," असंही त्यांनी सांगितलं.