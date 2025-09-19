English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'पडळकर, लाड, दरेकर, खोत, चित्रा वाघ छपरी भाषेत...', संतापलेल्या शरद पवारांच्या पक्षाचं फडणवीसांना चॅलेंज

Sharad Pawar NCP Slams CM Devendra Fadnavis: बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे तसेच नितीन गडकरी यांसारख्या नेत्यांचाही आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 19, 2025, 03:10 PM IST
'पडळकर, लाड, दरेकर, खोत, चित्रा वाघ छपरी भाषेत...', संतापलेल्या शरद पवारांच्या पक्षाचं फडणवीसांना चॅलेंज
पवारांच्या पक्षाचं टीकास्र (प्रातिनिधिक फोटो)

Sharad Pawar NCP Slams CM Devendra Fadnavis: भारतीय जनता पार्टीचे आमदार गोपीचंद पडळकरांनी शरद पवारांच्या पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या वडिलांचा उल्लेख करत केलेल्या वादग्रस्त विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. असं असतानाच शरद पवारांच्या पक्षाने अत्यंत कठोर शब्दांमध्ये या प्रकरणावर पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यातील संस्कृतीला काळिमा 

"भाजपने मोकाट सोडलेल्या वाचाळवीर पडळकरने ज्याप्रकरणे जयंत पाटीलांवर टीका केली ती निंदनीय आणि निषेधार्थ आहे. स्वर्गीय राजारामबापूंचे स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान आहे, ज्यांनी सहकाराची पाळेमुळे राज्यात रुजवली अशा सुसंस्कृत व्यक्तीवर टीका करणं हे राज्यातील संस्कृतीला काळिमा फासणारे आहे," असं शरद पवारांच्या पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते रविकांत वरपे यांनी म्हटलं आहे. 

ठाकरे, महाजन, मुंडे, गडकरी अनेक दिग्गज...

"शरद पवार सत्ता पक्षात असताना महाराष्ट्राने अनेक दिग्गज आणि सुसंस्कृत विरोधी पक्षनेते पाहिले. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे तसेच नितीन गडकरी यांसारख्या नेत्यांनी पवारांवर कठोर राजकीय टीका केली, परंतु कधीही खालच्या भाषेत, वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक पातळीवर जाऊन अवमान केला नाही," अशी आठवण रविकांत वरपेंनी करुन दिली आहे.

गोपीचंद पडळकर जयंत पाटलांबद्दल नेमकं काय म्हणाले? क्लिक करुन पाहा व्हिडीओ

राज्याची संस्कृती पायदळी तुडवत...

"आजच्या राजकारणात गोपीचंद पडळकर, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत, चित्रा वाघ यांसारखे नेते छपरी भाषेत, राज्याची संस्कृती पायदळी तुडवत विरोधी पक्षातील नेत्यांवर टीका करत आहेत. कालच जयंतराव पाटील साहेबांवर गोपीचंद पडळकर यांनी केलेली वैयक्तिक टीका हे याचं उदाहरण आहे," असा टोला रविकांत वरपेंनी लगावला आहे. 

छपरी संस्कृती...

"यामागचं कारण स्पष्ट आहे आज देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व आहे. पूर्वी बाळासाहेब ठाकरे, मुंडे साहेब, प्रमोद महाजन किंवा नितीन गडकरी टीका करायचे, तेव्हा देशात सुसंस्कृत अटल बिहारी वाजपेयी यांचं नेतृत्व होतं. आज मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वामुळे महाराष्ट्रात राजकीय संवादाची पातळी खालावली आहे. त्यामुळेच प्रश्न निर्माण होतो. ही छपरी संस्कृती म्हणजेच महाराष्ट्राला मिळालेली "फडणवीस संस्कृती" म्हणायची का?" असा 

हकालपट्टी करण्याची धमक...

"पडळकर यांनी जी भाषा वापरली ती भाषा देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपला मान्य आहे का? मान्य नसेल तर त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याची धमक देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवावी," असं थेट आव्हान शरद पवारांच्या पक्ष प्रवक्त्यांनी केलं आहे.

FAQ

गोपीचंद पडळकरांच्या वादग्रस्त विधानाचा मुख्य मुद्दा काय आहे?
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते जयंत पाटील यांच्यावर टीका करताना त्यांच्या वडिलांचा (स्व. राजारामबापू पाटील) उल्लेख करून "जयंत पाटील हे राजारामबापू पाटील यांची औलाद वाटत नाही, काही तरी गडबड आहे का?" असे खालच्या पातळीचे विधान केले. हे विधान सांगली जिल्ह्यातील जत येथे कनिष्ठ अभियंता अवधूत वडार आत्महत्या प्रकरणाच्या आरोपांविरोधात मोर्च्यात झाले.

शरद पवार गटाने यावर पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया कोण दिली?
शरद पवार गटाचे प्रदेश प्रवक्ते रविकांत वरपे यांनी अधिकृत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी पडळकरांच्या विधानाला "निंदनीय आणि निषेधार्थ" म्हटले आणि ते स्वर्गीय राजारामबापू पाटील यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान आणि सहकार क्षेत्रातील भूमिकेला अपमानित करणारे असल्याचे सांगितले. हे विधान राज्याच्या संस्कृतीला काळिमा फासणारे आहे, असे त्यांनी म्हटले.

पूर्वीच्या नेत्यांचा संदर्भ कसा दिला?
वरपे यांनी म्हटले की, शरद पवार सत्ता पक्षात असताना महाराष्ट्राने स्व. बाळासाहेब ठाकरे, स्व. प्रमोद महाजन, स्व. गोपीनाथ मुंडे आणि नितीन गडकरी यांसारख्या दिग्गज नेत्यांची राजकीय टीका पाहिली. हे नेते कठोर टीका करत असतानाही कधीही खालच्या भाषेत, वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक पातळीवर अवमान केला नाही.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
mlaGopichand Padalkarcontroversial statementJayant Patilsharad pawar

इतर बातम्या

'भविष्यात चांगला नेता म्हणून संधी', अर्वाच्य भाषे...

महाराष्ट्र बातम्या