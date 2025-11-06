English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पार्थ पवारांच्या जमीन गैरव्यवहारावर आजोबा शरद पवारांच्या NCP कडून पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'कोणता पुढारी...'

Ajit Pawar on Parth Pawar Land Deal: पार्थ पवारांच्या जमीन गैरव्यवहारावरावरुन राज्याच्या राजकारणात वादळ आलं असताना, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून यावर प्रतिक्रिया आली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 6, 2025, 05:03 PM IST
पार्थ पवारांच्या जमीन गैरव्यवहारावर आजोबा शरद पवारांच्या NCP कडून पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'कोणता पुढारी...'

Ajit Pawar on Parth Pawar Land Deal: पार्थ पवारांच्या जमीन गैरव्यवहारावरावरुन राज्याच्या राजकारणात वादळ आलं आहे. पार्थ अजित पवार हे संचालक असलेल्या Amadea Holdings  LLP नावाच्या कंपनीने, 1804 कोटीची महार वतनाची जमीन 300 कोटींना विकत गेतली आणि त्यावरील 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटीदेखील माफ करण्यात आली. या गैरव्यवहारानंतर अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधक आक्रमक झाले आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने यावर प्रतिक्रिया देताना पार्थ पवार यांच्या हाती कोणती जादूची कांडी आहे याचे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगणे आवश्यक होते असं म्हटलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार पक्षाचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी म्हटलं आहे की, "पार्थ पवार यांनी 1800 कोटी रुपयांची जमीन ही 300 कोटींमध्ये त्यांच्या कंपनीने घेतली. तेव्हा पार्थ पवार यांच्या हाती कोणती जादूची कांडी आहे याचे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगणे आवश्यक होते. फक्त स्वस्तात जागा घेतली हा भाग नाही तर 21 कोटी रुपयांचा स्टॅम्प ड्युटी म्हणजेच मुद्रांक शुल्क हे सुद्धा बुडाले". 

'तिथल्या रजिस्ट्रारने 21 कोटी रुपये न स्टॅम्प ड्युटी घेता फक्त पाचशे रुपये स्टॅम्प ड्युटी घेतली तर हा महसूल राज्याचा बुडवला. अशी कशी एवढी सवलत त्यांना दिली हे अजित पवार यांनी सांगायला हवे होते," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

"राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुद्धा सांगितले पाहिजे की असा कुठला नियम त्यांनी आणला आहे की राज्याचे उपमुख्यमंत्री असतील अर्थमंत्री असतील किंवा आणखी कोणी महायुतीचा पुढारी असेल त्यांच्यासाठी एवढी मोठी सवलत दिली जाते. मला अपेक्षा होती की स्वतः अजित पवार समोर येतील आणि माध्यमांशी बोलतील पण अजित पवार यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता ते तिथून निघून गेले हे योग्य नाही," असंही मत त्यांनी मांडलं आहे. 

नोंदणीच बेकायदा असल्याचा ठपका

पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील मोक्याची आणि मोलाची ४० एकर जागेचा बेकायदा व्यवहार करून मूळ मालक आणि सरकारची फसवणूक करीत, पार्थ पवार आणि त्यांच्या कंपनीने ही जागा खरेदी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत पुढे आले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार पूर्णपणे बेकायदा दिसत असल्याचे दाखवून पुण्यातील उपनिबंधक रवींद्र तारुंना निलंबति करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने मुद्रक शुल्क विभागाने झी-२४ तासच्या बातमीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

 

मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन केली जाणार आहे, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत.नक्की जमिनीचा व्यवहार कसा झाला, महार वतनाच्या जमिनीचे नियम फॉलो करण्यात आला का, मुद्रांक शुल्क देतावेळी कायद्याचे पालन करण्यात आले का? हे सर्व पाहिले जाणार आहे. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

कोरेगाव पार्क भागातील ही जमीन खरेदी करण्यासाठी पार्थ अजित पवार यांची कंपनी हा ग्राहक होता. पार्थ पवार हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे थोरले सुपूत्र आहेत. पार्थ पवारांनी लोकसभा निवडणूक लढली आहे. बारामतीचं अजित पवारांचं सगळं राजकारण पार्थ पवार पाहतात. पार्थ पवारांच्या या कंपनीत त्यांचा भागीदारही साधासुधा माणूस नव्हता. त्यांचे पार्टनर असलेले दिग्विजय पाटील हे पार्थ पवारांचे मामेभाऊ आहेत. दिग्विजय पाटील यांची एवढीच ओळख नाही. दिग्विजय हे माजी मंत्री राणा जगजितसिंहांचे चुलतभाऊ आहेत.

राज्य सरकारच्या धोरणाअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उपक्रमामध्ये एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमीत कमी 25% एवढी अतिरिक्त स्थिर भांडवली गुंतवणूक केल्यास सदर गुंतवणुकीला विस्तार किंवा विविध करण प्रकल्प मानले जाईल व सदर घटक हा मुद्रांक शुल्क माफीस पात्र राहील. तसेच ज्या माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून वैध प्रारंभ प्रमाणपत्र किंवा रे राम मंजुरी मिळाली असल्यास अशा माहिती तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये स्थापित होणारे माहिती तंत्रज्ञान घटक हे मुद्रांक शुल्क सूट मिळण्यास पात्र असतील. असं हे धोरण आहे.

22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारणार असल्याचा ठराव केला. या ठरावावर पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या सह्या स्पष्टपणे पाहाता येतात. अवघ्या 2 दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिलला अमेडिया कंपनीची ही फाईलवर राज्याच्या उद्योग संचलनालयानं स्टँप ड्युटी माफी मंजुरीची मोहोर उमटवली. पुढच्या अवघ्या 27 दिवसांत जमी खरेदीचा व्यवहार उरकण्यात आला. यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अमेडिया कंपनी 22 एप्रिल 2025ला आयटी पार्क उभारणीचा ठराव करते. त्यानंतर अवघ्या 48 तासांत म्हणजे 24 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीला उद्योग संचलनालय परवानगी देते. 48 तासांत कंपनी ठराव करते काय आणि उद्योग संचालनालय त्यावर अभ्यास करुन तो मंजूरही करते हे सगळं डोकं चक्रावून टाकणारं आहे.सरकारच्या उद्योग विभागाच्या धोरणाचा लाभ घेऊन सरकारकडून स्टँप ड्युटीत सवलत मिळवली. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
NCPAjit pawarparth pawarParth Pawar Land DealParth Pawar Koregaon Park Land Deal

इतर बातम्या

Voter IDमध्ये फोटो कसा बदलला जातो? BLOनेच सांगितलं संपूर्ण...

भारत