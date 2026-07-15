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शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA मध्ये सहभागी होणार नाही? पक्ष फुटण्यापासून वाचवण्यासाठी पवारांची सर्वात मोठी राजकीय खेळी

शरद पवार यांनी अशी राजकीय खेळी खेळली की गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्व दिग्गज नेते अचंबित झाले आहेत. NDA मध्ये सहभागी न होता पवारांनी आपला पक्ष फुटण्यापासून वाचवला आहे. इतकचं नाही तर त्यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही धाकधूक वाढवली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:04 PM IST
शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA मध्ये सहभागी होणार नाही? पक्ष फुटण्यापासून वाचवण्यासाठी पवारांची सर्वात मोठी राजकीय खेळी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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