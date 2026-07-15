/शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA मध्ये सहभागी होणार नाही? पक्ष फुटण्यापासून वाचवण्यासाठी पवारांची सर्वात मोठी राजकीय खेळी

Sharad Pawar on Delimitation Bill : शरद पवार यांना राजकारणातील चाणक्य म्हणून ओळखले जाते. शरद पवार यांनी आपल्या पावरफुल राजकीय खेळीने सर्वांना अंचबित केले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेने प्रमाणे शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष देखील फुटणार अशी चर्चा रंगली होती. शरद पवारांचा एकही आमदार किंवा खासदार फुटलेला नाही. शरद पवार यांनी आपला पक्ष वाचवला आहे. शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA मध्ये सहभागी नसल्याची देखील चर्चा आहे. शरद पवारांची ही नवी राजकीय रणनिती पाहून गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्व दिग्गज नेते अचंबित झाले आहेत.
शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रभारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी 131 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सरकार सादर होणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या थटे 850 इतकी होणार आहे. या विधेयावरुनच शरद पवारांनी डाव टाकला आहे.
शरद पवार NDA मध्ये सहभागी होणार असल्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरु आहे. एनडीएमध्ये सामील न होता, लोकसभेच्या जागा वाढवणाऱ्या या विधेयकाला पाठिंबा देऊन शरद पवार यांनी नवी राजकीय खेळी खेळल्याची चर्चा आहे. सध्या भाजपची अडचण लक्षात घेऊन शरद पवार यांनी आपली राजकीय रणनिती आखली आहे. भाजपच्या कठीण काळात शरद पवार यांनी पाठिंबा दिला आहे. या पाठिंब्यामुळेच शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष सुरक्षित झाला आहे. इतकचं नाही तर दिल्लीपासून महाराष्ट्रापर्यंत त्यांच्या खासदार आणि आमदारांचा पाठिंबाही वाढला आहे.
राजकीय विश्लेषक शरद पवार यांचा हा निर्णय अत्यंत धोरणात्मक निर्णय असल्याचे म्हणत आहेत. शरद पवार यांनी अखिल भारतीय आघाडी सोडली नाही किंवा एनडीएतही प्रवेश केला नाही, परंतु लोकसभेच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवून त्यांनी एक मोठी राजकीय खेळी खेळल्याची चर्चा आहे. शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा मुरब्बी राजकीय खेळाडू असल्याचे सिद्ध करुन दाखवले आहे. गरजेनुसार भाजपला पाठिंबा देऊन शरद पवार यांनी आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. यामुळे आता शरद पवारांचा पक्ष फुटीपासून वाचणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एनडीएच्या जवळ जाऊन त्यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसवर राजकीय दबाव वाढवला आहे. पवार यांनीही एनडीएकडे वळण्याचे संकेत दिले आहेत. केवळ एक औपचारिकता मानल्या जाणाऱ्या या विधेयकाचा आढावा घेतल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. सूत्रांच्या मते, भाजपने गुपचूपपणे शरद पवार यांची मनधरणी केली आहे.