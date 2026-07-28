दोन्ही राष्ट्रवादी कधी एकत्र येणार? शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले 'एकत्र येण्याचा...'

शरद पवारांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एनडीएत सहभागी होण्याच्या चर्चांना नव्याने उधाण आलं होतं. मात्र एनडीएने दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरण करण्याची अट घातल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यानंतर आता दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस विलिनीकरणासंदर्भात काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. त्यातच दिल्लीत शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पार्थ पवार आणि प्रफुल्ल पटेल शरद पवारांच्या भेटीला पोहोचले होते. यामुळे शांत झालेल्या चर्चा पुन्हा नव्याने सुरु झाल्या आहेत.
शरद पवारांनी बारामतीत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणासंदर्भात विचारलं असता एकत्र येण्याचा काही संबंध नाही असं सांगत त्यांनी पुन्हा एकदा चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बुधवारी शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पार्थ पवार आणि प्रफुल पटेल यांनी शरद पवारांची भेट घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचं एनडीए सोबत जाण्याची चर्चा, तसंच भाजपा श्रेष्ठींकडून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत विलीन होऊनच एनडीएमधे येण्याची घेतलेली भूमिका या पार्श्वभूमींवर भेटीला विशेष महत्व आहे.
संजय राऊतांना विलिनीकरणाबद्दल विचारण्यात आलं असता त्यांनीही असं काही होणार नाही असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. शरद पवार कधीही जातीयवादी आणि राष्ट्रविघातक पक्षासोबत जाणार नाही. जी विचारधारा आम्ही इतकी वर्षं अनुभवतो आहोत त्यात नरेंद्र मोदींचा पक्ष बसत नाही असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
रोहित पवारांना माध्यमांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेतील पक्षांसोबत जाणार काय़ याबद्दल विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, "पवार साहेब आणि ताई एनडीएसोबत जाणार नाही. आम्ही रस्त्यावर उतरून काम करणार आहोत. राहीला प्रश्न माझा तर मी या सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या विरोधात लढत आहे. प्रामाणिकपणे मी लढत राहणार. यापुढे देखील मी लढत राहणार. मी माझ्या भूमिकेशी प्रामाणिक आहे त्यामुळे मी एनडीएसोबत जाणार नाही".
विलीनीकरणानंतर संयुक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचं नेतृत्व कोण करणार, यावरून चर्चा रखडल्याची माहिती आहे. दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणानंतर संयुक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचं नेतृत्व कोणत्या गटानं करायचं या मुद्द्यावर विलीनीकरण रखडलं असलं तरी त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचं समजतं. लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला अटी-शर्तीवर पाठिंबा देण्याची जाहीर भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं घेतली आहे.