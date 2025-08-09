English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शिंदे बोलत नाही तर करुन दाखवतात; शरद पवार असं का म्हणाले?

दिल्ली दौ-याहून परत आल्यानंतर एकनाथ शिंदे मौनात गेल्याची चर्चा आहे. दिल्लीत काय घडलं? दिल्ली दौरा कशासाठी होता? याबाबत एकनाथ शिंदे खुलेआम काहीच बोलायला तयार नाहीत. एकनाथ शिंदेंच्या या मौनावर शरद पवारांनी भाष्य केलंय. एकनाथ शिंदे बोलत नाही तर करुन दाखवतात असं पवारांनी म्हटलंय. एकनाथ शिंदेंच्या मौनावर बोलून शरद पवारांनी एकनाथ शिंदेंच्या मनातील खदखदीला हवा दिल्याचं सांगण्यात येतंय.

वनिता कांबळे | Updated: Aug 9, 2025, 11:43 PM IST
शिंदे बोलत नाही तर करुन दाखवतात; शरद पवार असं का म्हणाले?

Sharad Pawar On Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी एकाच आठवड्यात दोन वेळा दिल्ली दौरा केला. या दिल्ली दौ-यात त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. ही सदिच्छा भेट होती असा दावा शिवसेनेनं केला असला तरी एकनाथ शिंदेंचा हा तक्रार दौरा होता अशी चर्चा महाराष्ट्रात होती. महाराष्ट्रात आल्यावर एकनाथ शिंदे दिल्ली दौ-याबाबत काही बोलतील असं वाटलं होतं. पण एकनाथ शिंदेंनी मौन धारण केलंय. एकनाथ शिंदेंनी महायुतीतल्या कुरबुरींचं गा-हाणं दिल्लीश्वरांना घातल्याचं सांगण्यात आलं. पण तसं काहीच झालं नसल्याचा दावा एकनाथ शिंदेंकडून करण्यात आला. एकनाथ शिंदेंच्या मौनावर बोलताना शरद पवारांनी मार्मिक विधान केलंय. एकनाथ शिंदे हे बोलत नाहीत तर करुन दाखवतात असं शरद पवारांनी म्हटलंय.

 शरद पवारांनी केलेल्या वक्तव्यावर एकनाथ शिंदेंनी फार काही बोलणं टाळलंय. आपली वाटचाल एकदम सरळ असल्याचा दावा एकनाथ शिंदेंनी केलाय.  शरद पवारांना एकनाथ शिंदेंच्या मनातलं कळू लागलंय ही चांगली गोष्ट असल्याचं एकनाथ शिंदेंचे शिलेदार संजय शिरसाट यांनी म्हटलंय. एकनाथ शिंदेंच्या मनात काही वेगळा विचार असेल तर ते सहका-यांशी नक्की बोलतील असा विश्वासही शिरसाटांनी बोलून दाखवलाय. पण हे सगळं असलं तरी ते शिंदेंच्या मौनाबाबत मात्र काहीही बोललेले नाहीत.

एकनाथ शिंदेंच्या मनात काही वेगळा विचार असेल तरी तो प्रत्यक्षात आणणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे. एकनाथ शिंदे काही वेगळा विचारच करणार नाही यासाठी भाजपनं आवश्यक ती तटबंदी केलीच असेल असं राजकीय पंडित सांगतात. त्यामुळं एकनाथ शिंदेंची नाराजी मौन आणि तक्रारीसाठी दिल्ली वारी इथपर्यंतच मर्यादित राहतील असं छातीठोकपणं सांगितलं जातं.. राहिली पवारांची गोष्ट, पवारांनी शिंदेंबाबत वक्तव्य करुन त्यांच्या मनातील खदखदीला फक्त हवा दिल्याचं सांगितलं जातंय.

Tags:
Sharad Pawar on Eknath ShindeMaharashtra Politicsशरद पवारएकनाथ शिंदे

इतर बातम्या

पुण्यातील ट्रम्प टॉवरमध्ये एक फ्लॅटची किंमत किती? मुंबईतील...

पश्चिम महाराष्ट्र