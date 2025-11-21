मनसेला सोबत घ्यायचे की नाही? शरद पवार यांनी जाहीर केला निर्णय, स्पष्ट म्हणाले...

Sharad Pawar On MNS : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरु आहे. अशातच चर्चेत आहे ती उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची युती. ठाकरे बंधू एकत्र आले असले तरी मनसेच्या मार्ग मोकळा झालेला नाही. उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष हा महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी ही महाविकास आघाडी आहे. मनसेला महाविकास आघाडीत घेण्यासा काँग्रेसचा जाहीर विरोध आहे. तर, दुसरीकडे मनसेला सोबत घ्यायचे की नाही याबाबत शरद पवार यांनी निर्णय जाहीर केला आहे.
मनसेसोबत जाण्यास काँग्रेसने स्पष्ट नकार दिला आहे. मारहाणीची भाषा करणा-यांसोबत जाणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मांडली. तर, उद्धव ठाकरेंशी कोणतंही बोलणं झालं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले. तर, मनसेला महाविकास आघाडीत घेण्यासाठी शरद पवार सकारात्मक असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. मुंबईत मविआ म्हणून लढण्यासाठी पवार आग्रही असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मोर्चात एकत्र, निवडणूक वेगळी का लढवता? असं शरद पवारांचं मत असल्याची माहिती आहे. महाविकास आघाडी म्हणून मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लढवली पाहिजे अस शरद पवार यांचं मत आहे. मतदार यादीच्या घोळाच्या संदर्भात आणि मतचोरी च्या संदर्भात एकत्रित येत सत्याचा मोर्चा काढता आणि मग निवडणूक का वेगळी लढवावी असा मुद्दा शरद पवार यांनी उपस्थित केला. महाविकास आघाडी मधे मनसे ला सोबत घेऊन निवडणूक लढवण्याच्या संदर्भात शरद पवार सकारात्मक आहेत.
दरम्यान, मुंबई महापालिका निवडणुक एकक्ष लढण्याबाबाबत महायुतीत चर्चा सुरु आहे. शरद पवारांनी काँग्रेसशी फोनवरुन चर्चा केली. मुंबई महानगरपालिका कशी लढायची यासंदर्भात सोमवारी किंवा मंगळवारी बैठक होणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी शरद पवारांची मुंबई कांग्रेसच्या नेत्यांनी भेट घेतली होती. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत लढण्यास काँग्रेस नेत्यांनी हिरवा कंदिल दिला होता. मात्र, शरद पवार काँग्रेस सोबत आघाडी करणार की महाविकास आघाडी म्हणून नव्याने आणखी काही प्रयत्न करणार याबाबत स्पष्टता नव्हती दरम्यान आता पवारांनीच काँग्रेस नेत्यांना फोन केल्यानं पुढील बैठकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आघाडीबाबत चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेत काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे आग्रही असल्याची माहिती आहे. त्यासाठी उद्धव ठाकरे काँग्रेस हायकंमाडसोबत संपर्कात असल्याची माहिती आहे. मनसेला सोबत घेण्यास काँग्रेसनं स्पष्ट नकार दिलाय. मात्र निवडणुकीत फाटाफूट झाल्यास तोटा होऊ शकतो असा युक्तीवाद करत उद्धव ठाकरे काँग्रेस हायकमांडच्या संपर्कात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान ठाकरेंच्या एका नेत्यानंही वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये.