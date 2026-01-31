English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीशी एकत्रिकरणानंतर भाजपासोबत सत्तेत जाणार होता का? पवार स्पष्टच म्हणाले, आमच्यामध्ये दुसऱ्या..

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीशी एकत्रिकरणानंतर भाजपासोबत सत्तेत जाणार होता का? पवार स्पष्टच म्हणाले, 'आमच्यामध्ये दुसऱ्या..'

Sharad Pawar On NCP Merger Post Ajit Pawar Death: अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र यावं आणि पक्ष एकमेकांमध्ये विलिन करावेत अशी मागणी होत असतानाच शरद पवारांनी एक मोठा खुलासा केला आहे. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 31, 2026, 10:16 AM IST
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीशी एकत्रिकरणानंतर भाजपासोबत सत्तेत जाणार होता का? पवार स्पष्टच म्हणाले, 'आमच्यामध्ये दुसऱ्या..'
शरद पवारांचा गौप्यस्फोट (प्रातिनिधिक फोटो)

Sharad Pawar On NCP Merger Post Ajit Pawar Death: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच शरद पवारांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. विशेष म्हणजे शरद पवारांनी आपल्या विधानामधून लवकरच राज्यात मोठा राजकीय भूकंप होणार होता असे संकेत दिले आहेत. तुम्ही विलिनीकरणानंतर भारतीय जनता पार्टीसोबत सत्तेत जणार होतात का? असा सवाल शरद पवारांना विचारण्यात आला असता त्यांनी सूचक शब्दांमध्ये उत्तर दिलं.  (आज सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? सर्व राजकीय घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

चार महिन्यांपासून चर्चा

बारामतीमध्ये शरद पवारांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांना दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवारांनी पडद्यामागे काय सुरु होतं याबद्दलची माहिती अगदी सविस्तरपणे दिली. शरद पवारांनी तर अजित पवारांनी दोन्ही पक्ष एकत्र येत असल्याची घोषणा कोणत्या तारखेला करायची हे सुद्धा सांगितल्याचं पत्रकरांशी बोलताना नमूद केलं. "दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्या ही चर्चा चार महिने सुरू होती. याचं नेतृत्व अजित दादा आणि जयंत पाटील यांच्यावर होती. अपघात झाला आणि यात खंड पडला," असं शरद पवार म्हणाले.

या तारखेला होणार होती विलिनीकरणाची घोषणा

"आमच्या पक्षात आणि त्यांच्या पक्षात एकत्र काम करण्याचं एकमत होतं. हा निर्णय 12 तारखेला जाहीर करायचा होता. ही तारीख अजितदादांनीच दिली होती. दोन्ही पक्षात सकारात्मक चर्चा होती पण अचानक ही घटना झाली. दादांची इच्छा होती (दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची), ती इच्छा पूर्ण व्हावी अशी आमची सुद्धा इच्छा आहे," असं शरद पवार पडद्यामागील घडामोडींबद्दल माहिती देताना म्हणाले. 

नक्की पाहा >> 'दादा मला...'; अजित पवारांचा एकेरी उल्लेख करणाऱ्या महेश लांडगेंनी शोकसभेत हात जोडले अन्...; Video तुफान Viral

भाजपासोबत सत्तेत जणार होता का?

विशेष म्हणजे पत्रकार परिषदेच्या शेवटच्या वाक्यात त्यांनी अजित पवारांबरोबर पक्ष विलिन केल्यानंतरही आपण भाजपासोबत जाणार नव्हतो असं स्पष्ट केलं आहे. दोन्ही पक्ष एकत्र येण्यावरुन शरद पवारांना प्रश्न विचारताना तुम्ही भाजपासोबत जाणार का? अशी विचारणा करण्यात आली. त्यावर शरद पवारांनी, "इथं भाजपाचा काय प्रश्न आला?" असा प्रतिप्रश्न केला. त्यावर पत्रकारांनी, "अजित पवार भाजपाबरोबर सत्तेत आहेत," असं म्हटलं असता शरद पवारांनी, "आमच्यामध्ये दुसऱ्या पक्षाबद्दल काहीही चर्चा झाली नाही," असं उत्तर शरद पवारांनी दिलं.

उपमुख्यमंत्रिपदाच्या शपथेबद्दल कल्पना नाही

शरद पवारांनी सुनेत्रा पवारांबरोबर उपमुख्यमंत्रिपदासंदर्भात कोणतीही चर्चा झालेली नाही असंही स्पष्ट केलं आहे. "सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीसंदर्भात मला काहीही माहिती नाही. आमची कोणतीही चर्चा झालेली नाही. त्यांनी तो निर्णय घेतला असेल तर तो त्यांच्या पक्षाचा निर्णय असून प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे हे त्यांच्या पक्षाचे नेते असून तो त्यांचा अधिकार आहे," असंही शरद पवारांनी नमूद केलं. 

