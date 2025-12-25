राज ठाकरेंसोबत युती झाहीर केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंना पहिला मोठा झटका! 'या' कारणामुळे शरद पवार नाराज

Sharad Pawar On Raj Thackeray And Uddhav Thackeray Alliance : मुंबई महापालिकेसाठी ठाकरे बंधुंच्या ग्रँड युतीची काल उद्धव आणि राज ठाकरेंनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा केली. मुंबईत ठाकरे बंधुंसोबत पवारांच्या राष्ट्रवादीचीही जाण्याची शक्यता आहे. आणि त्याअनुशंगाने ठाकरेंची शिवसेना आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरू होती. मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि ठाकरेंमधील आघाडीबाबतची बोलणी फिस्कटलची माहिती मिळत आहे.
पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ मुस्लिम भागातील जागा ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून देऊ करण्यात आल्याची चर्चा आहे. आणि त्यावरून आपला पक्ष मुस्लिम पक्ष नसल्याचं पवारांनी सुनावल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळतेय. आणि याच कारणामुळे शरद पवार हे उद्धव ठाकरेंवर नाराज असल्यची चर्चा आहे. मात्र अद्याप चर्चा संपलेली नसल्याचं म्हणत ठाकरेंचे खासदार संजय राऊत यांनी पवारांच्या नाराजीवर अधिक बोलणं टाळल आहे. तर शरद पवार हे महापालिका निवडणुकीत लक्ष घालत नसल्याचं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केलंय.
तर, शरद पवारांच्या उद्धव ठाकरेंवरील नाराजीवरून भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेना ठाकरेंच्या शिवसेनेचा समाचार घेतलाय.. संजय राऊत यांच्यावर शरद पवारच नाही तर राज ठाकरेही नाराज असल्याचं म्हणत भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी निशाणा साधलाय. ठाकरेंची शिवसेना आता पवारांना कमी लेखत असल्याची टीका सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी केलीय.
एकीकडेकेवळ मुस्लिम भागातील जागा पवारांच्या राष्ट्रवादीला देण्यावरून पवार उद्धव ठाकरेंवर नाराज असल्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे झी 24 तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत आमदार आदित्य ठाकरे महाराष्ट्रासाठी जे जे एकत्र येतील त्यांच्यासोबत युती आघाडी करण्यास तयार असल्याचं म्हटलंय... शरद पवार हे महाराष्ट्रासाठी लढत आहेत त्यामुळं आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत असंही सांगायला आदित्य ठाकरे विसरले नाहीत.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मविआची मोट बांधण्यात संजय राऊत आघाडीवर होते. पवार आणि ठाकरेंमध्ये समन्वयाची जबाबदारी राऊत यांनी पार पाडली होती. आणि ती यशस्वीही झाली होती. मात्र महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जागावाटपावरून दोन्ही पक्षांमध्ये तोडगा काढण्यात राऊत य़शस्वी होताना दिसत नाहीयत... तर दुसरीकडे केवळ मुस्लिम भागातील जागा ठाकरे पवारांना देत असल्याने पवार उद्धव ठाकरेंवर नाराज असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या युतीत पवारांच्या एन्ट्रीची शक्यता धुसर झाली आहे.