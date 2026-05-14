अजित पवारांच्या NCP मधील अंतर्गत संघर्षावर शरद पवार स्पष्टच बोलले, म्हणाले 'प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आमच्यामुळे...'

Sharad Pawar on Prafull Patel Sunil Tatkare: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीतून ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांना डच्चू देऊन पक्षाची तिजोरी पवार माय-लेकांनी आता स्वत:कडेच ठेवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या खेळीमुळे पक्षाच्या आर्थिक नाड्यांबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर पवार कुटुंबीयांनी आता पकड मिळवली आहे. या यादीमध्ये सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्थ पवार राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी, जय पवारांची राष्ट्रीय सचिवपदी नियुक्त करण्यात आली आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाची चर्चा रंगली असून, त्यावर शरद पवारांनी भाष्य केलं आहे. ते पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संघर्षासंदर्भात विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, 'यावर मी भाष्य करण्याची काही गरज नाही, त्या पक्षाला त्यांचा निर्णय अधिकार घेण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या संघटनेमध्ये पक्षाच्या भवितव्यासाठी प्रभावी लोकांनी संधी दिली आहे. त्यांचा प्रभाव कितपत आहे याबद्दल कोणाच्या मनात शंका असेल तर ते व्यक्त करायचं होतं का हे मला माहिती नाही".
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आज आमच्यामुळे नाहीत. प्रफुल्ल पटेल 2023 पासून माझ्यासोबत होते. सुनील तटकरे जिल्ह्यात, राज्यात नेते होते. राज्याचे अर्थमंत्री होते, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष होते, त्यांच्यात काय कर्तृत्व आहे याची कल्पना मला आहे. ते ज्या पक्षात आहे त्यांचा कोणाला किती आणि कसा उपयोग करुन घ्यायचा याचा अधिकार त्यांच्या नेतृत्वाचा आहे".
तटकरेंच्या भेटीसंदर्भात विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "ते गेल्या महिनाभरापासून भेटीसाठी वेळ मागत होते. निमोनिया झाल्याने उशीर झाला, मात्र तटकरे भेटून गेले". राष्ट्रवादीचे 22 आमदार 22 भाजपाच्या संपर्कात आहे असं मी वाचले पण मला अस वाटत नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्यासंदर्भात विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, "अजित पवार असताना आमच्या वतीने जयंत पाटील आणि त्यांच्या वतीने अजित पवार चर्चा करत होते. अजित पवारांची एकत्र यावं अशी इच्छा होती. जी काही चर्चा झाली ते मला त्यांनी सांगितलं होतं. साधारण एकत्र यावं हा त्या चर्चेचा सूर होता. त्यानंतर विषय थांबला. त्या चर्चेत निर्णय झाला नव्हता".
विकास लवांडे यांच्यावरील हल्ल्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. "घुसखोरांची यादी प्रसिद्ध केली होती त्यातली एक व्यक्ती आज सापडली आहे. याबाबत जी चिंता लवांडे यांनी व्यक्त केली त्यांच्यावर हल्ला झाला. त्यांनी मत मांडलं. त्यांच्यावर शाई टाकणं, हल्ला करणं, महाराष्ट्राचे गृहखातं हे गांभीर्याने घेईल नाहीतर बसून आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल", असा इशारा त्यांनी दिला.