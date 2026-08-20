Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /दोन्ही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसाठी लवकरच चांगली बातमी, शरद पवार आणि पार्थ पवारांमध्ये चर्चा, रात्री 3 तास खलबतं, नेमकं काय घडलं?

'दोन्ही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसाठी लवकरच चांगली बातमी', शरद पवार आणि पार्थ पवारांमध्ये चर्चा, रात्री 3 तास खलबतं, नेमकं काय घडलं?

बुधवारी रात्री पार्थ पवार-शरद पवार यांच्यात सिल्वर ओक निवासस्थानी तीन तास बैठक पार पडली. राष्ट्रवादी विकिनीकरनाच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीला विशेष महत्त्वं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 20, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:42 PM IST
'दोन्ही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसाठी लवकरच चांगली बातमी', शरद पवार आणि पार्थ पवारांमध्ये चर्चा, रात्री 3 तास खलबतं, नेमकं काय घडलं?

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
झटपट बनवा घरी मसालेदार आणि कुरकुरीत चिली पोटॅटो, जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप रेसिपी
2
3
4
5