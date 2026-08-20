'दोन्ही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसाठी लवकरच चांगली बातमी', शरद पवार आणि पार्थ पवारांमध्ये चर्चा, रात्री 3 तास खलबतं, नेमकं काय घडलं?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पार्थ पवार यांनी शरद पवारांची भेट घेतली आहे. बुधवारी रात्री सिल्व्हर ओकवर पार्थ पवार आणि शरद पवारांची भेट झाली. यावेळी दोघांमध्ये तब्बल तीन तास चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या भेटीचं कारण अस्पष्ट असलं तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष सत्तेत सहभागी होण्याच्या चर्चाच्या पार्श्वभूमीवर भेटीला विशेष महत्त्व आहे. तसंच दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे
विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीकडून या भेटीचं स्वागत केलं जातंय. त्यामुळं ही भेट दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचे संकेत असल्याची चर्चा आता सुरू झालीय. रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी पार्थ पवारांनी आजोबा शरद पवारांशी केलेल्या चर्चेचं स्वागत केलं असलं, तरी पक्षाचे प्रवक्ते असलेल्या सूरज चव्हाणांनी मात्र या भेटीविषयी स्पष्टपणे बोलणं टाळलं. पण, वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते शरद पवारांचं मार्गदर्शन घेत असतात असं चव्हाण म्हणाले. त्यामुळे पार्थ पवारांनी आजोबा शरद पवारांकडून कुठलं मार्गदर्शन घेतलं? हा सवाल उपस्थित होत आहे.
पार्थ पवार आणि शरद पवार यांच्यात झालेली आजची बैठक आम्हा राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांसाठी भविष्यात चांगली बातमी घेऊन येऊ शकते. असं राष्ट्रवादीच्या कार्याध्यक्ष रुपाली पाटील-ठोंबरे यांनी सांगितलं आहे. त्या म्हणाल्या की, "शरद पवार अत्यंत ज्येष्ठ नेते आहेत. अजित पवार असते तर त्यांनीही साहेबांसोबत अशाच बैठका घेतल्या असत्या. आजची बैठक महाराष्ट्रासाठी सकारात्मक, चांगली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मजबुतीसाठी चांगली बातमी घेऊन येईल अशी आशा आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना वाटते".
"शरद पवार देशाचे नेते आहेत. राज्यातील मोठे नेते आहेत. शरद पवार साहेबांचे मार्गदर्शन अनेक पक्षातील नेते घेत असतात. तसंच पार्थ पवारांच्या कुटुंबातील प्रमुख आहेत.
पार्थ पवार आणि साहेब यांची भेट झाली असेल तर ती कौटुंबिक देखील भेट असू शकते , राजकीय अर्थ काढू नये. अद्याप तरी या भेटीची माहिती आमच्याकडे नाही," असं सूरज चव्हाण यांनी सांगितलं आहे.
"मला या भेटीची माहिती नाही. पार्थ पवार खासदार, नेते आहेत. शरद पवार त्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. काय चर्चा झाली आम्हाला काही कल्पना नाही. भेट झाल्याचं सांगितलं तर अधिक माहिती देईन. आजोबा आणि नातवाचे संबंध असताना कशासंदर्भात चर्चा झाली हे सांगू शकत नाही," असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
सध्या पार्थ पवार यांचं राष्ट्रवादीत स्थान वाढलंय. पक्षाचे बरेचसे निर्णय तेच घेतात. त्यामुळं पार्थ यांनी तब्बल तीन तास शरद पवारांशी चर्चा केल्यामुळं या चर्चेतून काय समोर येतं? दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा होतो का? हे येत्या काही दिवसातच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.