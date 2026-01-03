अजित पावारांच्या 'त्या' वक्तव्यामुळे काका-पुतणे एकत्र येण्याच्या चर्चांना उधाण

Both NCP Will Come Together?: राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याच्या चर्चा अधूनमधून होत असतात.पुणे महापालिकेसाठी दोन्ही राष्ट्रवादींची युती झालीय.मात्र ही युती केवळ महापालिकेसाठी नसून भविष्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का, अशी चर्चा सुरू झालीय.आणि त्याला कारण ठरलंय, अजितदादांचं एक वक्तव्य.पुण्यातील युतीनंतर राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर अजित पवारांसोबत शरद पवारांचा फोटो झळकला.पत्रकारांनी हाच धागा पकडून अजितदादांना एक सवाल केला.भविष्यातही दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र दिसणार का, असा सवाल करताच दादांनी आपल्या खास शैलीत उत्तर दिलं. यावेळी अजित पवारांनी पत्रकाला "तुझ्या तोंडात साखर पडो" असे उत्तर दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही अजित पवार यांच्या भूमिकेला समर्थन देत शरद पवार हे आमचं दैवत आहे. राजकारणात त्यांनीच आम्हाला घडवलं असं तटकरेंनी म्हटलंय.मात्र त्याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यात आणि केंद्रात एनडीए बरोबरच राहणार असल्याचं स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलं.
शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी मात्र अजितदादांनाच एक सल्ला दिलाय.अजित पवारांनीच शरद पवारांच्या मूळ राष्ट्रवादीत सामिल व्हावं, असं राऊतांनी म्हटलंय.तर दोन्ही ठाकरे एकत्र आले तर पेढे वाटले जातात.दोन्ही पवार एकत्र आले तर येऊ द्या, असं संजय सिरसाट यांनी म्हटलंय.
महानगरपालिका निवडणुका दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्या असल्या तरी या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असतात.आणि कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा मान राखून युती केल्याचं खासदार सुप्रिया सुळेंनी म्हटलंय.त्यामुळं दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्यावर अजित पवारांनीच संकेत दिले असले तरी ते भविष्यातही एकत्र येणार का, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेने राज्यभरात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत पत्रकारांना दिलखुलास उत्तरं दिली. पण पत्रकार परिषद सर्वाधिक गाजली ती अजित पवार यांच्यावर झालेल्या 70 हजार कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी स्वतः अजित पवार यांनी केलेल्या खुलाशाने.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अण्णा बनसोडे यांचा मुलगा सिद्धार्थ बनसोडे निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. त्याच्यावर हाफ मर्डर चे दोन गुन्हे असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. याच संदर्भात अजित पवार यांना प्रश्न विचारला असता अजित पवार यांनी गुन्हा दाखल झाला म्हणजे तो व्यक्ती आरोपी असतो का असा प्रतिसाद केला. एवढ्यावरच अजित पवार थांबले नाहीत तर माझ्यावर ही 70 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाला होता पण ज्यांनी आरोप केला त्यांच्याबरोबर मी सत्तेत बसलोय ना...! बसलोय ना...! असा प्रतिसाद केला. अजित पवार यांनी 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा स्वतःच उल्लेख केल्याने राज्यातलं राजकारण पुन्हा तापायला सुरुवात झाली आहे.