Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर शरद पवार बारामतीत दाखल, हेलिकॉप्टरमधून उतरताच....

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं बुधवारी एका भयंकर विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवार हे मुंबईहून बारामतीला एका सभेसाठी जात असताना विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याने ते जमिनीवर कोसळलं आणि त्यांच्यासह विमानातील सहा लोकांचा यात मृत्यू झाला. या घटनेमुळे पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते शोकाकुल झाले आहेत. अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रात तीन दिवसांचा दुखवटा शासकीय जाहीर करण्यात आला आहे. पवार कुटुंबातील सर्वजण बारामतीला रवाना होत आहेत. अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी दिल्लीत गेल्या होत्या, अपघाताची माहिती मिळताच त्या बारामतीच्या दिशेने रवाना झाल्या असून शरद पवार (Sharad Pawar) आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभाताई पवार हे सुद्धा मुंबईहून बारामतीत दाखल झाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची माहिती मिळताच युगेंद्र पवार, रोहित पवार, राजेंद्र पवार हे बारामतीत दाखल झाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी दिल्लीत गेलेल्या अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि सुप्रिया सुळे या सुद्धा बारामतीत पोहोचल्या. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्हॉटसअप स्टेटसवर केवळ Devasted हा शब्द लिहून भावना व्यक्त केल्या आहेत. शरद पवार आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभाताई पवार हे अपघाताची माहिती मिळताच मुंबईहून बारामतीला रवाना झाले. यावेळी त्यांनी हेलिकॉप्टरमधून खाली उतरताच संबंधित अपघाताच्या घटनेची माहिती घेतली. त्यानंतर शरद पवार थेट अजित पवारांचा मृतदेह ठेवण्यात आलेल्या रुग्णालयात पोहोचले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजितदादांच्या निधनावर प्रतिक्रिया देताना म्हंटले की, 'महाराष्ट्राची कधीही भरून न येणारी हानी झाली असून मोठा भाऊ गमावल्याच्या भावना आहेत'. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांचं जाणं अविश्वसनिय असल्याचं म्हटलं आहे.
मुंबईहून बारामतीला येण्यासाठी सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी विमानाने उड्डाण घेतलं होतं. बारामतीत हे विमान 8: 50 मिनिटांनी विमानतळावर उतरणार होतं. मात्र त्याआधी काही क्षण आधीच व्हीएसआर कंपनीचं खासगी विमान लँडिंग करत असतानाच तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यानंतर ते हवेत गोल फिरलं. यानंतर विमान जमिनीवर आदळून त्याचे तुकडे झाले आणि मोठी दुर्घटना घडली ज्यामध्ये अजित पवारांसह सह जणांचा मृत्यू झाला.
हेसुद्धा वाचा :