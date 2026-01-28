English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Ajit Pawar Plane Crash : घातपाताच्या शक्यतांवर काय म्हणाले शरद पवार? अजित पवारांच्या निधनानंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Plane Crash : घातपाताच्या शक्यतांवर काय म्हणाले शरद पवार? अजित पवारांच्या निधनानंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया

Sharad Pawar On Ajit Pawar Plane Crash : बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. यामुळे संपूर्ण पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अजित पवारांच्या निधनानंतर माध्यमांना आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. 

पूजा पवार | Updated: Jan 28, 2026, 08:08 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash : घातपाताच्या शक्यतांवर काय म्हणाले शरद पवार? अजित पवारांच्या निधनानंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया
Photo Credit - Social Media

Sharad Pawar On Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं बुधवारी 28 जानेवारी रोजी एका भीषण विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवार हे 66 वर्षांचे होते आणि शरद पवारानंतर पवार कुटुंबाच्या राजकारणातील तिसऱ्या पिढीचा एक प्रमुख चेहरा होते.  मात्र अचानक झालेल्या त्यांच्या निधनानंतर पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. सर्व स्थरातून अजित पवार यांना श्रद्धांजली देण्यात येत आहे. अशातच ममता बॅनर्जी सारख्या नेत्यांनी अजित पवारांच्या अपघातामागे घातपाताची काही शक्यता आहे का? याबाबत सुद्धा शंका उपस्थित केली. तसेच या अपघाताची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली. आता अजित पवारांच्या या विमान अपघातात झालेल्या अकाली निधनावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाले शरद पवार? 

बुधवारी सकाळी अजित पवारांच्या विमान अपघाताची बातमी समोर आल्यावर शरद पवार मुंबईहून पत्नी प्रतिभाताई पवार यांच्या सह बारामतीत पोहोचले. यावेळी त्यांनी बारामतीत दाखल होताच अपघाताची माहिती घेतली आणि ते मृतदेह ठेवलेल्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले, तसेच कुटुंबातील इतर व्यक्तींची सुद्धा भेट घेतली. अजित पवारांचा हा अपघात नसून घातपाताची शक्यता काही राजकीय नेत्यांनी वर्तवली यावर शरद पवारांनी प्रतिक्रिया दिली. 

शरद पवार म्हणाले की, 'अजित पवारांचा अकाली मृत्यू हा आमच्यासाठी धक्का आहे. जे काही नुकसान झालं ते भरून निघणार नाही. या अपघाता मागे काहीतरी राजकारण आहे अशा प्रकारची भूमिका काही लोक घेत होते. पण यात राजकारण नाही हा निव्वळ अपघात आहे. या घटनेनं महाराष्ट्राला आणि आम्हाला धक्का बसलाय कृपया यात राजकारण आणू नये'.

हेही वाचा : अजित पवारांच्या अपघाती निधनाबाबत कळताच मंत्री हसन मुश्रिफांची लहानगी नात ढसाढसा रडली, Video पाहून डोळे पाणावतील

 

विमान अपघाताच्या वेळी नेमकं काय घडलं? 

मुंबईहून बारामतीला येण्यासाठी अजित दादांच्या विमानाने सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी उड्डाण घेतलं होतं. बारामतीत हे विमान 8: 50 मिनिटांनी विमानतळावर उतरणार होतं. मात्र त्याआधी काही क्षण आधीच व्हीएसआर कंपनीचं खासगी विमान लँडिंग करत असतानाच तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यानंतर ते हवेत गोल फिरलं. यानंतर विमान जमिनीवर आदळून त्याचे तुकडे झाले आणि मोठी दुर्घटना घडली ज्यामध्ये अजित पवारांसह सह जणांचा मृत्यू झाला.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
sharad pawarmarathi newsAjit pawarpoliticsmaharashra news

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या अपघाती निधनाबाबत कळताच मंत्री हसन मुश्रिफां...

महाराष्ट्र बातम्या