Ajit Pawar Plane Crash : घातपाताच्या शक्यतांवर काय म्हणाले शरद पवार? अजित पवारांच्या निधनानंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया

Sharad Pawar On Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं बुधवारी 28 जानेवारी रोजी एका भीषण विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवार हे 66 वर्षांचे होते आणि शरद पवारानंतर पवार कुटुंबाच्या राजकारणातील तिसऱ्या पिढीचा एक प्रमुख चेहरा होते. मात्र अचानक झालेल्या त्यांच्या निधनानंतर पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. सर्व स्थरातून अजित पवार यांना श्रद्धांजली देण्यात येत आहे. अशातच ममता बॅनर्जी सारख्या नेत्यांनी अजित पवारांच्या अपघातामागे घातपाताची काही शक्यता आहे का? याबाबत सुद्धा शंका उपस्थित केली. तसेच या अपघाताची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली. आता अजित पवारांच्या या विमान अपघातात झालेल्या अकाली निधनावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
बुधवारी सकाळी अजित पवारांच्या विमान अपघाताची बातमी समोर आल्यावर शरद पवार मुंबईहून पत्नी प्रतिभाताई पवार यांच्या सह बारामतीत पोहोचले. यावेळी त्यांनी बारामतीत दाखल होताच अपघाताची माहिती घेतली आणि ते मृतदेह ठेवलेल्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले, तसेच कुटुंबातील इतर व्यक्तींची सुद्धा भेट घेतली. अजित पवारांचा हा अपघात नसून घातपाताची शक्यता काही राजकीय नेत्यांनी वर्तवली यावर शरद पवारांनी प्रतिक्रिया दिली.
शरद पवार म्हणाले की, 'अजित पवारांचा अकाली मृत्यू हा आमच्यासाठी धक्का आहे. जे काही नुकसान झालं ते भरून निघणार नाही. या अपघाता मागे काहीतरी राजकारण आहे अशा प्रकारची भूमिका काही लोक घेत होते. पण यात राजकारण नाही हा निव्वळ अपघात आहे. या घटनेनं महाराष्ट्राला आणि आम्हाला धक्का बसलाय कृपया यात राजकारण आणू नये'.
मुंबईहून बारामतीला येण्यासाठी अजित दादांच्या विमानाने सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी उड्डाण घेतलं होतं. बारामतीत हे विमान 8: 50 मिनिटांनी विमानतळावर उतरणार होतं. मात्र त्याआधी काही क्षण आधीच व्हीएसआर कंपनीचं खासगी विमान लँडिंग करत असतानाच तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यानंतर ते हवेत गोल फिरलं. यानंतर विमान जमिनीवर आदळून त्याचे तुकडे झाले आणि मोठी दुर्घटना घडली ज्यामध्ये अजित पवारांसह सह जणांचा मृत्यू झाला.