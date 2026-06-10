/ऑपरेशन ब्लू स्टारला काळा दिवस म्हणणाऱ्या गिरीश महाजनांवर पवारांचा निशाणा; सांगितला संपूर्ण इतिहास!

Sharad Pawar On Girsh Mahajan: ऑपरेशन ब्लू स्टारवरील वक्तव्यावरून राजकीय वाद पाहायला मिळतोय.ऑपरेशन ब्लू स्टार वादावरून शरद पवारांनी गिरीश महाजनांवर निशाणा साधला. यावेळी पवार यांनी महाजन यांना इंदिरा गांधींच्या योगदानाची आठवण करुन दिली. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
ऑपरेशन ब्लू स्टार संदर्भातील वक्तव्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलेल्या विधानावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. पंजाबमधील एका कार्यक्रमात काँग्रेस आणि शीख समाजाबाबत करण्यात आलेल्या वक्तव्याचा उल्लेख करत पवार यांनी इतिहासाचा संदर्भ देत काही गोष्टी तथ्यांच्या आधारे पाहण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
शरद पवार यांनी आपल्या भाषणात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या योगदानाचा उल्लेख केला. देशाच्या एकात्मतेसाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी त्यांनी मोठे निर्णय घेतले. त्यासाठी त्यांना वैयक्तिक पातळीवर मोठी किंमत मोजावी लागली. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या दोघांचीही हत्या झाली होती. त्यामुळे त्यांच्या योगदानाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता इतिहासाच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
पवार यांनी यावेळी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वशैलीशी संबंधित एक जुना प्रसंगही सांगितला. रशिया दौऱ्यावर असताना त्यांचे स्वागत अपेक्षित स्तरावर झाले नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. त्या स्वतःच्या नव्हे तर भारतातील कोट्यवधी नागरिकांच्या प्रतिनिधी म्हणून परदेशात गेल्या असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. देशाच्या सन्मानाशी कोणतीही तडजोड न करण्याची त्यांची वृत्ती असल्याचे पवार यांनी अधोरेखित केले.
शीख समाजाविषयी आणि काँग्रेस नेतृत्वाविषयी केलेले काही आरोप स्वीकारार्ह नसल्याचे सांगत पवार यांनी गिरीश महाजन यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. इतिहासातील घटनांचा उल्लेख करताना वस्तुस्थिती आणि संवेदनशीलता दोन्ही महत्त्वाच्या असतात, असे ते म्हणाले. राजकीय फायद्यासाठी ऐतिहासिक घटनांचे चुकीचे अर्थ लावणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राजकीय वादांबरोबरच पवार यांनी देशातील महागाई, खतांचा तुटवडा आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडेही लक्ष वेधले. सरकारने सर्वप्रथम जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तुलनेवरही भाष्य केले. स्वातंत्र्यलढ्यातील नेहरूंचे योगदान आणि स्वतंत्र भारताच्या उभारणीत त्यांनी बजावलेली भूमिका विसरता येणार नाही, असे सांगत ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचे मूल्यमापन वस्तुनिष्ठपणे करण्याचे आवाहन पवार यांनी केले.