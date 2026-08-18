/ठरलं... पंतप्रधान मोदी बारामती दौऱ्यावर; कधी? कशासाठी? शरद पवारांनी स्वत: सांगितलं कारण

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक तथा राज्यसभा खासदार शरद पवार यांनी आज बारामतीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बारामती दौऱ्यावर येणार असल्याची माहिती दिली. पत्रकारांशी संवाद साधताना शरद पवारांनी मोदी किती तारखेला आणि कशासाठी बारामतीमध्ये येणार आहेत याची माहिती दिली.
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील बारामतीमधील विद्या प्रतिष्ठान येथील नक्षत्र बागेमध्ये गौतम बुद्धांच्या 9 फूट उंच पुतळ्याचे अनावरण पुढील दोन महिन्यांमध्ये केलं जाणार आहे. याचसंदर्भात बोलताना, "विद्या प्रतिष्ठानमध्ये आम्ही वास्तू बांधली आहे. तिथं गौतम बुद्धांचा पुतळा आहे. महापुरुषांचे फोटो इथं लावायचे आहेत. उत्तम आर्टिस्टकडून फोटो करून घेतले आहेत. यामध्ये शाहू महाराज, अहिल्याबाई होळकर, सयाजीराव गायकवाड, सावित्रीबाई फुले, अण्णाभाऊ साठे, यशवंतराव चव्हाण, शारदबाई पवार यांच्या फोटोंचा समावेश आहे. या वास्तूला 'प्रेरणा स्थान' नाव दिले आहे," असं शरद पवार म्हणाले.
पुढे बोलताना शरद पवारांनी, "16 ऑक्टोबरला विद्या प्रतिष्ठानचा स्थापना दिवस आहे. त्या दिवशी करायचा विचार आहे. माझी खात्री आहे की हे लोक बघायला येतील. अहिल्याबाई यांनी ठिकठिकाणी बारव केल्या पाण्याची सोय केली. त्याच्या स्मरणार्थ आपण जिरायती भागात बारव करावी अशी कल्पना आहे," असं शरद पवार म्हणाले. यावेळी त्यांनी सोबत असलेल्या महिला कार्यकर्त्यांना अहिल्याबाई होळकर यांची माहिती वाचायला लावली. त्यावेळी वाचताना चूक झाली ती शरद पवारांनी लक्षात आणून दिली. "महापुरुषांचे कर्तृत्व आणि योगदान आहे त्यांची माहिती इथे मिळेल. या वास्तूचं उद्घाटन 16 ऑक्टोबरला नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होईल," अशी घोषणा शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेच्या शेवटी केली.
जुलै महिन्यामध्येच शरद पवारांनी यासंदर्भातील आमंत्रण मोदींना दिलं होतं. 2 ऑक्टोबर किंवा 16 ऑक्टोबर असे दोन पर्याय देण्यात आले होते. यापैकी अंतिम तारीख पंतप्रधान कार्यालयाच्या मंजुरीवर अवलंबून असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. आज शरद पवारांनी हा कार्यक्रम 16 ऑक्टोबरला असेल असं जाहीर केलं आहे.
मागील काही काळापासून शरद पवार आणि मोदींमधील जवळीक वाढत असून शरद पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचीही जोरदार चर्चा होती. एकीकडे कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरु असताना त्याच काळात जुलै महिन्यात शरद पवारांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर याच महिन्यामध्ये पंतप्रधान मोदींबरोबरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी नवी दिल्लीमध्ये सुप्रिया सुळे यांची कन्या आणि शरद पवारांची नात रेवती सुळे यांच्या लग्नाच्या रिसेप्शनला हजेरी लावली होती. त्यावेळीही मोदी शरद पवारांसोबत बसून गप्पा मारताना दिसले होते. मागील आठवड्यामध्ये शरद पवारांचे खासदार सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान मोदींना दिल्लीत भेटले होते.