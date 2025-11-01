Sharad Pawar : 'सत्तेचा गैरवापर होतोय'; सत्याचा मोर्च्यातून शरद पवारांचा गंभीर आरोप; तर 'राजकीय मतभेत विसरून...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sharad Pawar On Satyacha Morcha Mumbai : सत्याचा मोर्च्यातून शरद पवार यांनी राजकीय मतभेद विसरून सर्व पक्षांना एकत्र येण्याचे आवाहन केलं. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 1, 2025, 04:02 PM IST
Sharad Pawar On Satyacha Morcha Mumbai : सत्याचा मोर्च्याची भव्यता पाहता शरद पवारांना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण झाली. त्यांनी भाषणाला सुरुवात करताच म्हणाले की, आजच्या मोर्चाने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण करुन दिली. संयुक्त महाराष्ट्रावेळी असे मोर्चे निघाले होते. काळा घोडा परिसरातील मोर्चे विशेष होते. शरद पवार पुढे म्हणाले की, त्यानंतर आज तुम्ही सगळ्यांनी जबरदस्त एकजूट दाखवली आहे. आता लोकशाही, संविधानाने दिलेला अधिकार जतन करण्याची वेळ आली आली. कारण सरकार सत्तेचा गैरवापर करत असल्याचा गंभीर आरोप शरद पवारांनी यावेळी केला. 

शरद पवार काय म्हणालेत?

या मोर्च्यातून शरद पवारांनी सर्वपक्षांना आवाहन केलं आहे. ते म्हणालेत की, आपण स्वतःसाठी काहीही मागत नाही. आपण एवढंच म्हणतो आहोत की लोकशाहीत संविधानाने जो अधिकार आपल्याला दिला त्याचं जतन करण्याची वेळ आली आहे. निवडणुका झाल्या आणि त्या निवडणुकीमध्ये विशेषतः विधानसभा निवडणुकीत जे काही झालं त्यामुळे सामान्य माणसाचा संसदीय लोकशाहीवर जो विश्वास होता त्याला धक्का बसला. आज अनेक ठिकाणी लोक अस्वस्थ आहेत. सत्तेचा गैरवापर सातत्याने केला जातो आहे. या सगळ्याला तोंड द्यावं लागेल. राजकीय मतभेद असू शकतात. निवडणुकांमध्ये संघर्ष असू शकतात पण या सगळ्या गोष्टी विसरुन आपल्याला एक व्हावं लागेल. लोकशाहीचा जो अधिकार आहे तो आपल्याला जतन करावं लागेल. हाच दृष्टीकोन समोर ठेवून आपल्याला वाटचाल करावी लागेल.

ते पुढे म्हणालेत की, काही ठिकाणी काही लोकांनी तक्रारी केली. बनावट आधारकार्ड तयार करुन मिळतात अशा त्या तक्रारी होत्या. कलेक्टर म्हणाले सिद्ध करा, पुरावे दिले गेले. मात्र ज्यांनी आरोप केला त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. याचा अर्थ हे शासन या सगळ्याला समर्थन देतं आहे. आमच्या विचारधारा वेगवेगळ्या आहेत. पण देशाची संसदीय लोकशाही ही टिकवायची असेल, मतदानाचा अधिकार टिकवायचा असेल तर तुम्हाला आणि मला एक व्हावं लागेल. आज व्यासपीठावर असलेले नेते याच भावनेतून एकत्र आले आहेत एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो. 

दरम्यान मतदार याद्यांमधली घोळ, मतचोरी याविरोधात विरोधी पक्ष मुंबईत 'सत्याचा मोर्चा' काढण्यात आला. या मोर्चात काँग्रेस, शरद पवार गट, उद्धवसेना यांच्यासह माकप, भाकप, शेकाप, मनसे आणि इतर संघटना सहभागी झाले होते. फॅशन स्ट्रिटवरून हा मोर्चा मेट्रो सिनेमाच्या समोरून तो महापालिकासमोर धडकला. इथे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी मोर्च्याला संबोधित केलं. 

