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महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही तरी मोठं घडणार? शरद पवारांचे खास आमंत्रण; PM नरेंद्र मोदी बारामतीत येणार

शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष NDA मध्ये सहभागी होणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. दिल्लीत भेटीगाठी देखील सुरु आहेत. अशातच आता शरद पवार यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बारामतीत येण्याचे निमंत्रण दिले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:45 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही तरी मोठं घडणार? शरद पवारांचे खास आमंत्रण; PM नरेंद्र मोदी बारामतीत येणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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