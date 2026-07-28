/महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही तरी मोठं घडणार? शरद पवारांचे खास आमंत्रण; PM नरेंद्र मोदी बारामतीत येणार

Sharad Pawar Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी अनेकदा महाराष्ट्र दौरे केले आहेत. कधी भाजपच्या प्रचारासाठी तर कधी विकासकामांच्या तसेच मोठ्या प्रकल्पांच्या उद्घाटनासाठी PM नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले आहेत. आता मात्र, PM नरेंद्र मोदी हे शरद पवारांसाठी महाराष्ट्र दौऱ्यावर येणार आहेत. पंतप्रधानांना शरद पवारांनी बारामतीत येण्याचं आमंत्रण दिले आहे. शरद पवार हे NDA मध्ये सहभागी होणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. अशातच पवारांनी नरेंद्र मोदी यांना बारामतीत येण्याचे आमंत्रण दिल्याने चर्चा रंगली आहे.
2 ऑक्टोबरला PM मोदी पवारांच्या बारामतीत येणार?
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 2 ऑक्टोबरला बारामतीत येण्याचं आमंत्रण दिल्याची माहिती समोर येत आहे. बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या नक्षत्र गार्डनमध्ये निर्माण केलेल्या गौतम बुद्धांच्या पुतळ्याच अनावरण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शरद पवारांनी हे आमंत्रण दिलं आहे.
शरद पवार हे विद्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आहेत, विद्या प्रतिष्ठानच्या नक्षत्र गार्डनमध्ये उभारण्यात आलेल्या डोम मध्ये नऊ फुटांचा गौतम बुद्धांचा पुतळा असणार आहे. यासोबत तिथे 13 महामानवांची पेंटिंग ही असणार आहेत. या सर्वांचं महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त उद्घाटन करण्याचा शरद पवारांचा मानस आहे. अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते व्हावे यासाठी पवारांनी मोदी यांना निमंत्रण दिलं आहे अशी माहिती मिळत आहे. यापूर्वी 14 फेब्रुवारी 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बारामतीत कृषी विज्ञान केंद्राला भेट दिली होती.
दरम्यान, शरद पवार एनडीएसोबत कधीच जाणार नाहीत, असं स्पष्टीकरण आमदार रोहित पवारांनी दिलंय. राष्ट्रवादी SP च्या नेत्यांनी महायुतीच्या नेत्यांशी भेटीगाठी घेतल्या. यावरून राष्ट्रवादी SP एनडीएला पाठिंबा देणार, अशा चर्चांना उधाण आलंय. यावर रोहित पवारांनी स्पष्टीकरण देत सुप्रिया सुळे रेवतीच्या रिसेप्सशनचं निमंत्रण देण्यासाठी शाहांना भेटल्या, असं त्यांनी म्हटलंय.
खासदार पार्थ पवार आणि खासदार प्रफुल पटेल यांनी दिल्लीत शरद पवारांची भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शरद पवार मोदी भेट झाल्यानंतर दुस-याच दिवशी या दोन्ही नेत्यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्याची माहिती आहे. तर, दुसरीकडे सोमवारी सुप्रिया सुळे आणि सुनील तटकरेंनी देखील अमित शाहांची भेट घेतली, त्यामुळे पवारांच्या राष्ट्रवादीत नेमकं काय सुरू आहे, अशा चर्चांना राजकीय वर्तुळात तोंड फुटलं आहे. पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएसोबत जाणार, दोन्ही राष्ट्रवादीचं विलिनीकरण होणार या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर या भेटींना विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.. त्यामुळे या भेटीगाठींमुळे विलिनीकरणाला बळकटी मिळतेय का? अशीही चर्चा आता सुरू झाली आहे.