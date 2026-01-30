शरद पवार लवकरच नवा अजित पवार उभा करतील; महाराष्ट्राच्या राजकीय भविष्याबाबत मोठे वक्तव्य

चंद्रकांत फुंदे, पुणे
Vitthal Maniyar: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी विमान अपघतात निधन झाले. अजित पवारांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राच नव्हे तर संपूर्ण देश हळहळला आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीची सूत्र सुनेत्रा पवारांकडे जाणार अशा हालचारी सुरू झाल्या आहेत. मात्र, अजित पवारांची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही. अजित पवार हे शरद पवारांच्या तालमीत तयार झाले. असे असले तरी अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. अजित पवार यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारमात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. शरद पवार लवकरच नवा अजित पवार उभा करतील असे म्हणत पवार कुटुंबीयांच्या निकटवर्तीयाने महाराष्ट्राच्या राजकीय भविष्याबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे.
अजितदादांच्या अकाली जाण्याने शरद पवार आतून मोडले असले ते या आघातातूनही नक्कीच स्वत:ला आणि कुटुंबाला सावरतील. लवकरच ते पुन्हा एक नवा अजित उभा करतील, असा विश्वास विठ्ठल मणियार यांनी व्यक्त केला आहे. सुनेत्रा पवार या सक्षम आहेत. त्याही लवकरच या दु:खातून स्वत:ला सावरतील, बाकी पार्टीने उत्तराधिकारी बाबत काय निर्णय घ्यायचा तो ते घेतीलच. पण दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्र यावं ही स्वत: अजित दादांचीच इच्छा होती, याबाबत ते स्वत: माझ्याशी बोलले होते, त्यांची इच्छा पूर्ण होईल का नाही ते काळाच्या ओघात समोर येईलच पण निर्णय घेऊ इच्छिणारे दादाच आज निघून गेल्याने ही पोकळी कशी भरून कशी निघणार? हा प्रश्न देखील पवार कुटुंब आणि या दोन्ही पार्टींना ठरवावा लागणार हे, असंही विठ्ठल मणियार म्हणाले. शरद पवार रत्नपारखी आहेत. ते असा हिरा शोधतील जो दादांचं काम पुढे नेईल, असा विश्वास पवार कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय विठ्ठल मणियार यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीची सूत्र सुनेत्रा पवारांकडे जाणार अशा हालचारी सुरू झाल्या आहेत. तर दुसरीकडे शरद पवारही अॅक्शन मोडवर आल्याचं पाहायला मिळालेत. पवार कुटुंबावर दुखाचा डोंगर कोसळलाय, मात्र, या दुखातून सावरत जनतेच्या प्रश्नांसाठी पवार पुन्हा एकदा मैदानात उतरलेत. शरद पवारांनी बारामतीत नीरा नदीच्या पाण्याची पाहणी केलीय, नीरा नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलीय त्यामुळे या नदीची पाहणी शरद पवारांकडून करण्यात आलीय... अजितदादांच्या निधनाच्या दोन दिवसानंतर शरद पवार अॅक्शन मोडवर आल्यानंतर वेगवेगळ्या चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत.