अजित पवार यांच्यासोबत युती करण्याबाबत शरद पवार यांचे मोठे वक्तव्य; 'त्या' एका वाक्याची राजकारणात जोरदार चर्चा

Sharad Pawar On Ajit Pawar: अजित पवार यांच्या बंडखोरीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटला. राष्ट्रावादीचे दोन गट पडले. शरद पवार आणि अजित पवार असे दोन गट झाले आहेत. शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र येणार अशी जोरदार चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात रंगली आहे. अशातच अजित पवार यांच्यासोबत युती करण्याबाबत शरद पवार यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.
शरद पवार यांनी त्यांचे पुतणे अजित पवार यांच्याशी हातमिळवणी करण्याच्या चर्चेवार प्रतिक्रिया दिली आहे. शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार 3 ऑगस्ट रोजी युगेंद्र पवार यांच्या साखरपुड्याच्या समारंभात एकत्र दिसले. दोन्ही नेते एकत्र दिसल्यानंतर राजकीय वर्तुळात दोन्ही गटांच्या पुनर्मिलनाची चर्चा रंगली होती.
सुप्रिया सुळे यांनी पवार यांनी युगेंद्र पवार यांच्या साखरपुड्याचे फोटो शेअर केले होते. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासह सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार यांनीही या लग्न समारंभात उपस्थिती लावली होती . सुप्रिया सुळे यांनीही कार्यक्रमाचे फोटो शेअर केले आणि जोडप्याला शुभेच्छा दिल्या. या फोटोत संपूर्ण पवार कुटुंब एकत्र दिसले.
अशातच शरद पवरा आणि अजित पवार एकत्र येणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. शरद पवार यांनी अजित पवारयांच्यासोबत जायचे की नाही यावर जाहीर खुलासा केला आहेय सत्तेसाठी भाजपसोबत राहण्याचा पर्याय निवडणाऱ्यांसोबत युती करणार नाही. ते म्हणाले की आमची भूमिका पूर्वीसारखीच आहे, भाजपसोबत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असं म्हणत अजित पवार यांच्यासोबत युती न करण्याचे स्पष्ट संकते दिले आहेत
शरद पवार यांनी यापूर्वीही त्यांच्या पुतण्यासोबत पुन्हा एकत्र येण्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या होत्या. सत्तेसाठी भाजपसोबत हातमिळवणी करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत युती करणार नाही असे शरद पवार म्हणाले होते. 2023 मध्ये अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीचा वेगळा गट स्थापन केला. राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत सामील झाले. अजित यांनी अनेक आमदारांसह पक्ष सोडला आणि राज्यातील सत्ताधारी महायुती आघाडीला पाठिंबा दिला.